https://ukraina.ru/20221018/1039847144.html
В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков
В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков - 18.10.2022 Украина.ру
В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков
Кремль не имеет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, комментарии может дать только Минобороны, заявил 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-10-18T12:50
2022-10-18T12:50
2022-10-18T12:50
новости
песков
иран
дроны
герань
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/51/1034065190_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_ed62ca68b572f072fefde899bd61335e.jpg
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также заявил накануне, что Тегеран не поставляет никакого оружия России для ведения боевых действий на территории Украины.При этом украинские СМИ и власти, в том числе, Офис президента ежедневно говорят именно об иранских дронах – "Шахидах".Ранее РФ стала применять во время конфликта с Украиной отечественные беспилотники "Герань", которые называют аналогом иранских "Шахидов". На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше, сказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221017/1039794555.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/51/1034065190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee53672ac689b19ab3f3441ac8d9d4ae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, песков, иран, дроны, герань, кремль
Новости, Песков, Иран, дроны, Герань, Кремль
В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков
Кремль не имеет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, комментарии может дать только Минобороны, заявил 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Нет, мы не располагаем такой информацией, используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также заявил накануне, что Тегеран не поставляет никакого оружия России для ведения боевых действий на территории Украины.
При этом украинские СМИ и власти, в том числе, Офис президента ежедневно говорят именно об иранских дронах – "Шахидах".
Ранее РФ стала применять во время конфликта с Украиной отечественные беспилотники "Герань", которые называют аналогом иранских "Шахидов".
На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше, сказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.