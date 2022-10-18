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В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков

В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков - 18.10.2022 Украина.ру

В Кремле ничего не знают о закупке иранских дронов – Песков

Кремль не имеет информации о закупках Россией беспилотников у Ирана, комментарии может дать только Минобороны, заявил 18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-10-18T12:50

2022-10-18T12:50

2022-10-18T12:50

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани также заявил накануне, что Тегеран не поставляет никакого оружия России для ведения боевых действий на территории Украины.При этом украинские СМИ и власти, в том числе, Офис президента ежедневно говорят именно об иранских дронах – "Шахидах".Ранее РФ стала применять во время конфликта с Украиной отечественные беспилотники "Герань", которые называют аналогом иранских "Шахидов". На сегодняшний день беспилотники "Герань" работают хорошо. Что будет завтра – сказать трудно. Но сейчас они по эффективности не уступают крылатым ракетам и стоят гораздо меньше, сказал ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221017/1039794555.html

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новости, песков, иран, дроны, герань, кремль