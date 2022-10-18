https://ukraina.ru/20221018/1039832840.html
Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений
Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений - 18.10.2022 Украина.ру
Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений
ВСУ не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*
2022-10-18T07:49
2022-10-18T07:49
2022-10-18T07:49
новости
украина
алексей арестович
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По его мнению, следующая стадия боевых действий не будет простой для Украины, потому что Россия нашла способы, как действовать на поле боя и доставлять Киеву "значительные проблемы".Также Арестович допустил проведение дополнительной мобилизации на Украине.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
https://ukraina.ru/20221017/1039815768.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей арестович
Новости, Украина, Алексей Арестович
Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений
ВСУ не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*
"Украина немножко расслабилась… Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово, сейчас все возьмем, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не все так просто", - сказал Арестович.
По его мнению, следующая стадия боевых действий не будет простой для Украины, потому что Россия нашла способы, как действовать на поле боя и доставлять Киеву "значительные проблемы".
Также Арестович допустил проведение дополнительной мобилизации на Украине.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.