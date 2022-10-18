Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений - 18.10.2022 Украина.ру
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Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений
Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений - 18.10.2022 Украина.ру
Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений
ВСУ не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*
2022-10-18T07:49
2022-10-18T07:49
новости
украина
алексей арестович
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По его мнению, следующая стадия боевых действий не будет простой для Украины, потому что Россия нашла способы, как действовать на поле боя и доставлять Киеву "значительные проблемы".Также Арестович допустил проведение дополнительной мобилизации на Украине.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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новости, украина, алексей арестович
Новости, Украина, Алексей Арестович

Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений

07:49 18.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
Читать в
ВСУ не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*
"Украина немножко расслабилась… Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон, возьмем Сватово, сейчас все возьмем, но немного не так со взятием сейчас дела обстоят, не все так просто", - сказал Арестович.
По его мнению, следующая стадия боевых действий не будет простой для Украины, потому что Россия нашла способы, как действовать на поле боя и доставлять Киеву "значительные проблемы".
Также Арестович допустил проведение дополнительной мобилизации на Украине.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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