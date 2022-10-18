https://ukraina.ru/20221018/1039832840.html

Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений

Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений - 18.10.2022 Украина.ру

Арестович заявил, что ВСУ не достигли целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений

ВСУ не удалось достичь целей по взятию населенных пунктов на ряде направлений, в частности, в районах Херсона и Сватово, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*

2022-10-18T07:49

2022-10-18T07:49

2022-10-18T07:49

новости

украина

алексей арестович

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По его мнению, следующая стадия боевых действий не будет простой для Украины, потому что Россия нашла способы, как действовать на поле боя и доставлять Киеву "значительные проблемы".Также Арестович допустил проведение дополнительной мобилизации на Украине.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://ukraina.ru/20221017/1039815768.html

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2022

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новости, украина, алексей арестович