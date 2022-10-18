"Мощный антизападный запал": эксперт рассказал, какие страны могут сформировать ось мирового влияния
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© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал возможность создания условной "антизападной" оси с участием России, Китая и Индии
По его мнению, ось будет значительно более широкой, не только из трёх государств. Сейчас целый ряд стран, воспользовавшись дестабилизацией в мире, почувствовали для себя шанс, отмечает эксперт, уточняя, что речь идет об азиатских государствах.
По его мнению, на передовую всё увереннее выходят Индонезия, страны Центральной Азии, Вьетнам и другие.
Вот из этих стран образуется более широкая и сложная коалиция, которая с одной стороны, пока интегрирована в западный мир и пользуется долларами и западными технологиями. С другой стороны – пытается выработать свою концепцию существования.
Такое движение базируется на давних колониальных обидах 19-го века, считает эксперт. Национализм в Азии активизирован и имеет антизападный характер. На этой основе может создаваться новая ось мирового влияния.
Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.
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