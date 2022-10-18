https://ukraina.ru/20221018/1039802872.html

"Мощный антизападный запал": эксперт рассказал, какие страны могут сформировать ось мирового влияния

"Мощный антизападный запал": эксперт рассказал, какие страны могут сформировать ось мирового влияния - 18.10.2022 Украина.ру

"Мощный антизападный запал": эксперт рассказал, какие страны могут сформировать ось мирового влияния

Востоковед, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал возможность создания условной "антизападной" оси с участием России, Китая и Индии

2022-10-18T05:00

2022-10-18T05:00

2022-10-18T05:00

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По его мнению, ось будет значительно более широкой, не только из трёх государств. Сейчас целый ряд стран, воспользовавшись дестабилизацией в мире, почувствовали для себя шанс, отмечает эксперт, уточняя, что речь идет об азиатских государствах.По его мнению, на передовую всё увереннее выходят Индонезия, страны Центральной Азии, Вьетнам и другие. Такое движение базируется на давних колониальных обидах 19-го века, считает эксперт. Национализм в Азии активизирован и имеет антизападный характер. На этой основе может создаваться новая ось мирового влияния.Полное интервью с Алексеем Масловым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221014/1039760935.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, китай, коалиция, азия, индия, россия