https://ukraina.ru/20221017/1039802522.html

Турецкий гарант: как "зерновая сделка" аукнулась для России – Стародубцев о партнёрстве. Видео

Турецкий гарант: как "зерновая сделка" аукнулась для России – Стародубцев о партнёрстве. Видео - 17.10.2022 Украина.ру

Турецкий гарант: как "зерновая сделка" аукнулась для России – Стародубцев о партнёрстве. Видео

Эксперт по Турции, автор ТГ-канала "Турция - это" Иван Стародубцев в эфире Украина.ру рассказал о многоплановом энергетическом сотрудничестве России и Турции, а также о роли турецкой стороны вокруг украинского кризиса и о повестке предстоящего саммита ОТГ в Самарканде:

2022-10-17T12:50

2022-10-17T12:50

2022-10-17T12:50

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00:42 - Роль Турции как хаба для российских энергоносителей: насколько надежней в роли газового партнёра окажется Турция в отличие от Германии?04:45 – Ожидать ли новых попыток диверсии на газопроводе "Турецкий поток"?06:03 - "Зерновая сделка" как предположительный коридор для нанесения удара по Крымскому мосту: стоит ли продлевать сделку?09:04 - Стоит ли рассматривать Турцию в дальнейшем в качестве миротворца, принимая во внимание возможный прокол в роли посредника в зерновой сделке?11:05 - Роль турецкой стороны в текущем развитии событий вокруг украинского кризиса; 13:51 - Признает ли когда-нибудь Турция новые регионы в составе России? 15:00 - Предстоящий саммит Организации тюркских государств в Самарканде: какова основная повестка? Насколько внимательно будут следить за ходом саммита в Европе? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

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