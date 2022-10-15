https://ukraina.ru/20221015/1039770595.html

СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин"

СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин" - 15.10.2022 Украина.ру

СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин"

Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе и в борьбе с поставленной ВСУ артиллерией стран НАТО. Об этом сообщило 15 октября РИА Новости со ссылкой на информированный источник

2022-10-15T13:54

2022-10-15T13:54

2022-10-15T13:54

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"Пенициллин" был разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". Его испытания завершились в ноябре 2018 года, а первые образцы поставлены в войска в декабре 2020 годаКомплекс предназначен для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет противника."Пенициллин" фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.Отличие "Пенициллина" от других комплексовконтрбатарейной борьбы в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

https://ukraina.ru/20221014/1039747201.html

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новости, оружие спецоперации, артиллерия, всу, спецоперация, сми