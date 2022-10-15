СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин" - 15.10.2022 Украина.ру
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СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин"
СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин" - 15.10.2022 Украина.ру
СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин"
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе и в борьбе с поставленной ВСУ артиллерией стран НАТО. Об этом сообщило 15 октября РИА Новости со ссылкой на информированный источник
2022-10-15T13:54
2022-10-15T13:54
новости
оружие спецоперации
артиллерия
всу
спецоперация
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"Пенициллин" был разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". Его испытания завершились в ноябре 2018 года, а первые образцы поставлены в войска в декабре 2020 годаКомплекс предназначен для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет противника."Пенициллин" фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.Отличие "Пенициллина" от других комплексовконтрбатарейной борьбы в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.
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новости, оружие спецоперации, артиллерия, всу, спецоперация, сми
Новости, Оружие спецоперации, артиллерия, ВСУ, Спецоперация, СМИ

СМИ рассказали о применении на Украине систем артиллерийской разведки "Пенициллин"

13:54 15.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе и в борьбе с поставленной ВСУ артиллерией стран НАТО. Об этом сообщило 15 октября РИА Новости со ссылкой на информированный источник
"Пенициллин" был разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". Его испытания завершились в ноябре 2018 года, а первые образцы поставлены в войска в декабре 2020 года
Комплекс предназначен для выявления огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет противника.
"Пенициллин" фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.
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Отличие "Пенициллина" от других комплексовконтрбатарейной борьбы в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

"Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 "Пенициллин" прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО", - указал источник агентства.

 
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