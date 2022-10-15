Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления - 15.10.2022 Украина.ру
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Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления
Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления - 15.10.2022 Украина.ру
Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
2022-10-15T11:25
2022-10-15T11:25
видео
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армен гаспарян
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01:03 – Удары по критической инфраструктуре Украины: реакция Киева, последствия и будем ли продолжать? 09:40 – Почему не бьем по мостам? 14:00 - Идея газового хаба Россия-Турция: как это отразится на европейском рынке газа? 17:12 – Быть ли новой зерновой сделке в ноябре? 19:08 – Скандал между Саудовской Аравией и США: существуют ли рычаги давления на Эр-Рияд?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, rutube, армен гаспарян, украина, видео
Видео, Rutube, Армен Гаспарян, Украина

Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления

11:25 15.10.2022
 
Читать в
Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:03 – Удары по критической инфраструктуре Украины: реакция Киева, последствия и будем ли продолжать?
09:40 – Почему не бьем по мостам?
14:00 - Идея газового хаба Россия-Турция: как это отразится на европейском рынке газа?
17:12 – Быть ли новой зерновой сделке в ноябре?
19:08 – Скандал между Саудовской Аравией и США: существуют ли рычаги давления на Эр-Рияд?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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Заголовок открываемого материала
11:34Американский обозреватель поставил Зеленского на место
11:25Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления
11:09Военный эксперт рассказал, где оказалась Польша в вопросе войны с Россией на Украине
10:54Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
10:44"Бомбите их, черт возьми". Военный эксперт о том, что еще надо накрыть, чтобы победить ВСУ
10:26Большинство стран ЕС в июне увеличили экспорт товаров в Россию
10:16"Интересный вопрос". Военный эксперт о том, каковы будут бои России с ВСУ в ближайшее время
10:03Камерунский предприниматель заявил, что Франция "ревнует" Африку к России
09:47Ветераны Чечни в роли рядовых. Военный эксперт о том, как прошла частичная мобилизация
09:36Пленный сержант "Азова"* рассказал о поплатившемся за жадность мародёре-пограничнике
09:25Военный эксперт объяснил, в чем Россия и ВСУ недооценили друг друга и почему все так затянулось
09:17СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей Украине
08:00Чилийский корреспондент рассказал, чего больше всего боялись весной в Мариуполе
07:45Автор телеграм-канала "Южный ветер" рассказал, как проходит среднестатистический бой в Донбассе
07:30Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ наносят массированные удары по энергетической инфраструктуре
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