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Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления

Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления - 15.10.2022 Украина.ру

Гаспарян о том, когда ждать приступа украинского протрезвления

Вместе с политологом, публицистом и телерадиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

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01:03 – Удары по критической инфраструктуре Украины: реакция Киева, последствия и будем ли продолжать? 09:40 – Почему не бьем по мостам? 14:00 - Идея газового хаба Россия-Турция: как это отразится на европейском рынке газа? 17:12 – Быть ли новой зерновой сделке в ноябре? 19:08 – Скандал между Саудовской Аравией и США: существуют ли рычаги давления на Эр-Рияд?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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