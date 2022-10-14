https://ukraina.ru/20221014/1039734917.html

Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко

Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко - 14.10.2022 Украина.ру

Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко

Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России. Об этом сообщил на днях немецкий еженедельник Focus

2022-10-14T13:18

2022-10-14T13:18

2022-10-14T13:18

новости

спецоперация

санкции

музыкант

германия

владимир кличко

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Как сообщает издание, Болен раскритиковал антироссийские санкции в конце августа на встрече предпринимателей Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием обратили внимание в сети лишь несколько дней назад.Он отметил, что из-за санкций падает курс евро, а "политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией".Заявление Болена вызвало волну критики сторонников киевского режима. Так, украинский боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в опубликованном у себя в Twitter обращении, упрекнул музыканта в безразличии к якобы переживаемому украинским народом "геноциду".

https://ukraina.ru/20220807/1037379496.html

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новости, спецоперация, санкции, музыкант, германия, владимир кличко