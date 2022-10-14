Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко - 14.10.2022 Украина.ру
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Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко
Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко - 14.10.2022 Украина.ру
Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко
Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России. Об этом сообщил на днях немецкий еженедельник Focus
2022-10-14T13:18
2022-10-14T13:18
новости
спецоперация
санкции
музыкант
германия
владимир кличко
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Как сообщает издание, Болен раскритиковал антироссийские санкции в конце августа на встрече предпринимателей Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием обратили внимание в сети лишь несколько дней назад.Он отметил, что из-за санкций падает курс евро, а "политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией".Заявление Болена вызвало волну критики сторонников киевского режима. Так, украинский боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в опубликованном у себя в Twitter обращении, упрекнул музыканта в безразличии к якобы переживаемому украинским народом "геноциду".
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новости, спецоперация, санкции, музыкант, германия, владимир кличко
Новости, Спецоперация, санкции, музыкант, Германия, Владимир Кличко

Основатель Modern Talking Дитер Болен выступил против антироссийских санкций и рассердил Кличко

13:18 14.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Sven Mandel
- РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© commons.wikimedia.org / Sven Mandel
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Немецкий музыкант, основатель и участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал западные санкции против России. Об этом сообщил на днях немецкий еженедельник Focus
Как сообщает издание, Болен раскритиковал антироссийские санкции в конце августа на встрече предпринимателей Founder Summit 2022, однако на видео с этим высказыванием обратили внимание в сети лишь несколько дней назад.

Если бы они не ввели эти санкции и если бы мы разумно сели за стол переговоров, то людям не пришлось бы сейчас заниматься всей этой ерундой. Теперь мы должны страдать от холода

Дитер Болен
Немецкий музыкант
Он отметил, что из-за санкций падает курс евро, а "политики бегают и пытаются как-то справиться со всей этой инфляцией".
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Заявление Болена вызвало волну критики сторонников киевского режима. Так, украинский боксёр Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, в опубликованном у себя в Twitter обращении, упрекнул музыканта в безразличии к якобы переживаемому украинским народом "геноциду".
 
НовостиСпецоперациясанкциимузыкантГерманияВладимир Кличко
 
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