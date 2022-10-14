50 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео - 14.10.2022 Украина.ру
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50 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео
50 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео - 14.10.2022 Украина.ру
50 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли ВС РФ бомбить Киев, каким образом Украине удалось устроить... Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-14T11:31
2022-10-14T11:31
ростислав ищенко
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли ВС РФ бомбить Киев, каким образом Украине удалось устроить теракт на Крымском мосту и причастны ли к этому США, а также о том, при каких условиях Минск присоединится к спецоперации:01:10 – В начале недели Россия нанесла сокрушительные удары по инфраструктуре Украины: ответ на теракт на Крымском мосту или новая фаза СВО?05:30 - Как прекращение Украиной поставок электроэнергии повлияло на Европу?10:10 – Чем обусловлена радость украинцев от подрыва Крымского моста?12:15 – Киев в руинах: реально ли?18:20 - Как 23 тонны груза с взрывчаткой провезли через российскую границу?26:30 – Причастны ли США к теракту на Крымском мосту?30:10 – Быть ли новой зерновой сделке в ноябре?31:37 - Вероятность прямого конфликта Белоруссии с Украиной.
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ростислав ищенко, сво, видео, видео
Ростислав Ищенко, СВО, Видео

50 тысяч солдат или война до Балтийского моря: о чём в Кремле могут попросить Минск - Ищенко. Видео

11:31 14.10.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, будут ли ВС РФ бомбить Киев, каким образом Украине удалось устроить теракт на Крымском мосту и причастны ли к этому США, а также о том, при каких условиях Минск присоединится к спецоперации:
01:10 – В начале недели Россия нанесла сокрушительные удары по инфраструктуре Украины: ответ на теракт на Крымском мосту или новая фаза СВО?
05:30 - Как прекращение Украиной поставок электроэнергии повлияло на Европу?
10:10 – Чем обусловлена радость украинцев от подрыва Крымского моста?
12:15 – Киев в руинах: реально ли?
18:20 - Как 23 тонны груза с взрывчаткой провезли через российскую границу?
26:30 – Причастны ли США к теракту на Крымском мосту?
30:10 – Быть ли новой зерновой сделке в ноябре?
31:37 - Вероятность прямого конфликта Белоруссии с Украиной.
 
Ростислав ИщенкоСВОВидео
 
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