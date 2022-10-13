Украина - государство-террорист - 13.10.2022 Украина.ру
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Украина - государство-террорист
Украина - государство-террорист - 13.10.2022 Украина.ру
Украина - государство-террорист
Мультимедийная конференция редакции "Украина.ру"
2022-10-13T13:20
2022-10-13T13:24
украинское досье
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В пятницу, 14 октября, в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал) состоится мультимедийная конференция "Украина – государство-террорист". Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Украина уже давно применяет террор как в отношениях с собственными гражданами, так и для решения внешнеполитических проблем. Массовое уничтожение людей в одесском Доме профсоюзов, перекрытие Северо-Крымского канала, политические убийства на собственной территории, в ДНР и ЛНР, многочисленные диверсионные атаки на Крым. А теперь к этому добавились открытый террор в отношении мирных жителей, огульно обвиняемых в коллаборационизме, садистское обращение с пленными, систематические бомбардировки жилых кварталов. Запад замалчивает и покрывает преступления украинских неонацистов, но рано или поздно правда станет всем известна. Одна из заявленных целей российской операции как раз и состоит в организации нового Нюрнберга для последователей Гитлера и Бандеры.Участники:- председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич;- почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров;- военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов;бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров (онлайн)Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украинское досье
Украинское досье

Украина - государство-террорист

13:20 13.10.2022 (обновлено: 13:24 13.10.2022)
 
Украинское досье. Украина - государство-террорист
Украинское досье. Украина - государство-террорист
Читать в
Мультимедийная конференция редакции "Украина.ру"
В пятницу, 14 октября, в 13:00 в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал) состоится мультимедийная конференция "Украина – государство-террорист". Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".
Украина уже давно применяет террор как в отношениях с собственными гражданами, так и для решения внешнеполитических проблем. Массовое уничтожение людей в одесском Доме профсоюзов, перекрытие Северо-Крымского канала, политические убийства на собственной территории, в ДНР и ЛНР, многочисленные диверсионные атаки на Крым. А теперь к этому добавились открытый террор в отношении мирных жителей, огульно обвиняемых в коллаборационизме, садистское обращение с пленными, систематические бомбардировки жилых кварталов. Запад замалчивает и покрывает преступления украинских неонацистов, но рано или поздно правда станет всем известна. Одна из заявленных целей российской операции как раз и состоит в организации нового Нюрнберга для последователей Гитлера и Бандеры.
Участники:
- председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич;
- почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров;
- военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов;
бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров (онлайн)
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
 
Украинское досье
 
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