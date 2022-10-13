Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже - 13.10.2022 Украина.ру
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Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже
Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже - 13.10.2022 Украина.ру
Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже
Россия сожалеет, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
2022-10-13T07:34
2022-10-13T07:34
новости
небензя
генассамблея оон
россия
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10 октября Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции, зная о давлении, которое Запад оказывает на страны "глобального Юга". Однако в результате процедурных шагов с участием Албании, которые Небензя назвал мошенничеством, предложение России не выносилось на голосование.Председатель ГА ООН также отказался проводить голосование по резолюции, о чем просила Россия, указывая на то, что последующие дни будут использованы Западом для давления на делегации стран.По его словам, за последние дни "все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции".12 октября ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". РФ осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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новости, небензя, генассамблея оон, россия
Новости, Небензя, Генассамблея ООН, Россия

Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже

07:34 13.10.2022
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP / Seth Wenig
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Россия сожалеет, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
10 октября Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции, зная о давлении, которое Запад оказывает на страны "глобального Юга". Однако в результате процедурных шагов с участием Албании, которые Небензя назвал мошенничеством, предложение России не выносилось на голосование.
Председатель ГА ООН также отказался проводить голосование по резолюции, о чем просила Россия, указывая на то, что последующие дни будут использованы Западом для давления на делегации стран.
"Сожалеем, что на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран, оказался и председатель Генассамблеи, процедурные маневры которого 10 октября в ходе первого дня возобновленной спецсессии не только лишили государства-члены ООН возможности проголосовать без принуждения через тайное голосование, но и дали шантажистам дополнительное время для шантажа", - сказал Небензя.
По его словам, за последние дни "все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции".
12 октября ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ.
Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". РФ осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
11 октября, 15:00
Фактор Средней Азии. Эрдоган, возможно, встретится с Путиным в Астане, чтобы обсудить украинский кризис
 
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