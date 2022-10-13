https://ukraina.ru/20221013/1039674501.html

Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже

Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже - 13.10.2022 Украина.ру

Небензя: Россия сожалеет, что глава ГА ООН помог Западу в шантаже

Россия сожалеет, что председатель ГА ООН Чаба Короши оказался на стороне западных шантажистов, выбивавших голоса при голосовании по антироссийской резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

2022-10-13T07:34

2022-10-13T07:34

2022-10-13T07:34

новости

небензя

генассамблея оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103370/13/1033701317_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_88c9962796affd00d43e4697b7b7f3f4.jpg

10 октября Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции, зная о давлении, которое Запад оказывает на страны "глобального Юга". Однако в результате процедурных шагов с участием Албании, которые Небензя назвал мошенничеством, предложение России не выносилось на голосование.Председатель ГА ООН также отказался проводить голосование по резолюции, о чем просила Россия, указывая на то, что последующие дни будут использованы Западом для давления на делегации стран.По его словам, за последние дни "все стали свидетелями того, как Запад, ведомый неоколониальными инстинктами, развернул беспрецедентную массированную кампанию шантажа и выкручивания рук в отношении развивающихся государств, пытаясь любыми методами заставить их поддержать проект антироссийской резолюции".12 октября ГА ООН приняла резолюцию западных стран, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". РФ осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ukraina.ru/20221011/1039609971.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, небензя, генассамблея оон, россия