https://ukraina.ru/20221012/1039630735.html

Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам

Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам - 12.10.2022 Украина.ру

Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассказал российскому главе Владимиру Путину о позиции Украины по некоторым вопросам, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию

2022-10-12T08:41

2022-10-12T08:41

2022-10-12T08:41

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11 октября Аль Нахайян впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России.

https://ukraina.ru/20221011/1039609971.html

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2022

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