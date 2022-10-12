Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам - 12.10.2022 Украина.ру
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Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам
Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам - 12.10.2022 Украина.ру
Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассказал российскому главе Владимиру Путину о позиции Украины по некоторым вопросам, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию
2022-10-12T08:41
2022-10-12T08:41
новости
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11 октября Аль Нахайян впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России.
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новости, владимир путин, оаэ, россия, украина
Новости, Владимир Путин, ОАЭ, Россия, Украина

Президент ОАЭ Аль Нахайян проинформировал Путина о позиции Украины по некоторым вопросам

08:41 12.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ
Государственный визит президента РФ В. Путина в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян рассказал российскому главе Владимиру Путину о позиции Украины по некоторым вопросам, сообщило Эмиратское госагентство новостей WAM по итогам визита Аль Нахайяна в Россию
11 октября Аль Нахайян впервые с момента назначения президентом ОАЭ в мае этого года побывал с визитом в России.
"ОАЭ заявили о готовности продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине, в этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал президента России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам", - отмечается в сообщении.
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