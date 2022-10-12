Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО - 12.10.2022 Украина.ру
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Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО
Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО - 12.10.2022 Украина.ру
Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО
Все понимают, что на Украине Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, однако прямым военным конфликтом это противостояние не является. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2022-10-12T07:30
2022-10-12T07:30
новости
нато
спецоперация
владимир корнилов
военные действия
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Он назвал некоторые из условий, при осуществлении которых ситуация изменится и возникнет прямой военный конфликт.Он добавил, что тот факт, что правительство США задействует на Украине не просто своих инструкторов и советников, но и свои системы спутниковой связи и наведения, то это уже дает право ВС РФ для нанесения таким системам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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+7 495 645 66 01
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452
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новости, нато, спецоперация, владимир корнилов, военные действия
Новости, НАТО, Спецоперация, Владимир Корнилов, Военные действия

Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО

07:30 12.10.2022
 
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Все понимают, что на Украине Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, однако прямым военным конфликтом это противостояние не является. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
Он назвал некоторые из условий, при осуществлении которых ситуация изменится и возникнет прямой военный конфликт.

Если будет доказано, что именно западные структуры стоят за нападениями на наши объекты. Если конкретные подразделения зайдут на территорию Украины и вступят в бой с российской армией. Если против подразделений ВС РФ будет применено воздушное, ракетное или иное нападение со стороны стран НАТО

видео
Владимир Корнилов
Обозреватель МИА "Россия сегодня"
Он добавил, что тот факт, что правительство США задействует на Украине не просто своих инструкторов и советников, но и свои системы спутниковой связи и наведения, то это уже дает право ВС РФ для нанесения таким системам.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:39
НАТО развивает военную инфраструктуру на Украине - НеменскийЗападные страны не хотят сами втягиваться на национальном уровне в войну с Россией, их устраивает ситуация прокси-войны через Украину. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиНАТОСпецоперацияВладимир КорниловВоенные действия
 
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