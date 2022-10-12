https://ukraina.ru/20221012/1039626917.html
Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО
Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО - 12.10.2022 Украина.ру
Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО
Все понимают, что на Украине Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, однако прямым военным конфликтом это противостояние не является. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2022-10-12T07:30
2022-10-12T07:30
2022-10-12T07:30
новости
нато
спецоперация
владимир корнилов
военные действия
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Он назвал некоторые из условий, при осуществлении которых ситуация изменится и возникнет прямой военный конфликт.Он добавил, что тот факт, что правительство США задействует на Украине не просто своих инструкторов и советников, но и свои системы спутниковой связи и наведения, то это уже дает право ВС РФ для нанесения таким системам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221006/1039445745.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, спецоперация, владимир корнилов, военные действия
Новости, НАТО, Спецоперация, Владимир Корнилов, Военные действия
Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО
Все понимают, что на Украине Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, однако прямым военным конфликтом это противостояние не является. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов