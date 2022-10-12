https://ukraina.ru/20221012/1039626917.html

Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО

Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО - 12.10.2022 Украина.ру

Обозреватель рассказал, когда России будет считать боевые действия на Украине прямым конфликтом с НАТО

Все понимают, что на Украине Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, однако прямым военным конфликтом это противостояние не является. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2022-10-12T07:30

2022-10-12T07:30

2022-10-12T07:30

новости

нато

спецоперация

владимир корнилов

военные действия

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Он назвал некоторые из условий, при осуществлении которых ситуация изменится и возникнет прямой военный конфликт.Он добавил, что тот факт, что правительство США задействует на Украине не просто своих инструкторов и советников, но и свои системы спутниковой связи и наведения, то это уже дает право ВС РФ для нанесения таким системам.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221006/1039445745.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, спецоперация, владимир корнилов, военные действия