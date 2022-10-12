Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы
Кроме тёплой обуви и головных уборов, бойцам союзных сил зимой очень пригодятся вещи с химическими обогревателями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Он вспомнил о своей практике занятий горным туризмом и альпинизмом на больших высотах. По его словам, химические грелки и химические стельки для обуви в условиях низких температур - “это просто спасение”.
Хоть это и территория южнее Москвы, но зимы бывают очень суровые, до минус 20, это вполне реальные температуры. Опять же - спальники, химические грелки, обогреватели для бойцов, которые лежат в секрете и у них нет возможности шевелиться – химическая грелка способна действительно обогревать достаточно длительное время
Он также посоветовал обзавестись печками-”буржуйками”, снабжёнными специальными экранами, которые не позволят видеть их в инфракрасном спектре с беспилотника.
Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.