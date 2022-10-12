https://ukraina.ru/20221012/1039625881.html

Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы

Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы - 12.10.2022 Украина.ру

Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы

Кроме тёплой обуви и головных уборов, бойцам союзных сил зимой очень пригодятся вещи с химическими обогревателями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров

2022-10-12T05:30

2022-10-12T05:30

2022-10-12T05:30

новости

василий прозоров

зима

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103328/83/1033288318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_979ef4d6fad4b668da3168710e06d83a.jpg

Он вспомнил о своей практике занятий горным туризмом и альпинизмом на больших высотах. По его словам, химические грелки и химические стельки для обуви в условиях низких температур - “это просто спасение”.Он также посоветовал обзавестись печками-”буржуйками”, снабжёнными специальными экранами, которые не позволят видеть их в инфракрасном спектре с беспилотника.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221002/1039291930.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, василий прозоров, зима, спецоперация