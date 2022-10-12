Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы - 12.10.2022 Украина.ру
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Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы
Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы - 12.10.2022 Украина.ру
Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы
Кроме тёплой обуви и головных уборов, бойцам союзных сил зимой очень пригодятся вещи с химическими обогревателями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
2022-10-12T05:30
2022-10-12T05:30
новости
василий прозоров
зима
спецоперация
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Он вспомнил о своей практике занятий горным туризмом и альпинизмом на больших высотах. По его словам, химические грелки и химические стельки для обуви в условиях низких температур - “это просто спасение”.Он также посоветовал обзавестись печками-”буржуйками”, снабжёнными специальными экранами, которые не позволят видеть их в инфракрасном спектре с беспилотника.Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, василий прозоров, зима, спецоперация
Новости, Василий Прозоров, зима, Спецоперация

Бывший сотрудник СБУ рассказал о том, что потребуется на фронте с приходом зимы

05:30 12.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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Кроме тёплой обуви и головных уборов, бойцам союзных сил зимой очень пригодятся вещи с химическими обогревателями. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель Центра расследований "УкрЛикс" Василий Прозоров
Он вспомнил о своей практике занятий горным туризмом и альпинизмом на больших высотах. По его словам, химические грелки и химические стельки для обуви в условиях низких температур - “это просто спасение”.

Хоть это и территория южнее Москвы, но зимы бывают очень суровые, до минус 20, это вполне реальные температуры. Опять же - спальники, химические грелки, обогреватели для бойцов, которые лежат в секрете и у них нет возможности шевелиться – химическая грелка способна действительно обогревать достаточно длительное время

П/к по событиям на постмайданной Украине
Василий Прозоров
Бывший сотрудник СБУ
Он также посоветовал обзавестись печками-”буржуйками”, снабжёнными специальными экранами, которые не позволят видеть их в инфракрасном спектре с беспилотника.
Прозоров перешёл на сторону ДНР в 2019 году. Он заявил, что с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им данные “по идейным соображениям”.
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 10:58
"Теплой формы нет ни у кого": украинские военные рассказали, как ВСУ готовы к предстоящей зиме ВСУ имеют существенные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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