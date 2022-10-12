https://ukraina.ru/20221012/1039625340.html

Главное на 12 октября: в России и в мире

Главное на 12 октября: в России и в мире

Главное на 12 октября: в России и в мире

Владимир Путин принимает участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в это время в США обсуждают необходимость поставок на Украину вооружений и техники, а Испания готовится к массовой акции против "неэффективного управления" кабинета министров

2022-10-12T03:56

2022-10-12T03:56

2022-10-12T03:56

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В Казахстана откроется саммит стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)Лидеры 11 государств, в том числе Турции, России и Ирана, соберутся в Астане для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Встречи пройдут 12-13 октября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Россия Владимир Путин выступит на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"Основная тема — "Глобальная энергетика в многополярном мире". В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики.В Москве состоится заседание Электроэнергетического совета СНГУчастники обсудят тему низкоуглеродной энергетики в мире, создание технологий энергоперехода, модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.В Москву также прибудут министр энергетики Алжира Мухаммаад Аркаб и президент нефтегазовой компании Sonatrach Мохамед Мезиане.Откроется Международный молодежный форум государств-участников СНГГлавной целью мероприятия, которое состоится с 12 по 17 октября, является развитие сотрудничества и консолидация усилий молодёжи государств-участников СНГ для внесения вклада в работу по достижению Целей в области устойчивого развития и контрольных показателей устойчивого развития в своих странах и мире.Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину* по делу о фейках про армиюЯшин* был арестован в середине июля за публичное распространение фейков о ВС РФ.Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.Россия снижает пошлины на экспорт зерновыхЭкспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 октября снизится до 1 тыс. 926,8 рубля с 2,119 тыс. рублей за тонну неделей ранее. Снижение пошлины составит 9% против 14,4% неделей ранее.Пошлина на ячмень снизится до 1,632 тыс. рублей с 1 тыс. 849,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 114,1 тыс. рублей с 3 тыс. 295,6 рубля.Новые ставки пошлин будут действовать по 18 октября включительно.Ближнее зарубежьеВ Казахстане состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГВ этот день ожидается прибытие в Астану президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заместителя председателя КНР Ван Цишаня.В Азербайджане состоится заседание Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГВ заседании примут участие начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и военный атташе Таджикистана в РФ.Запланирован старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Ангосат-2" в интересах АнголыСтартовый комплекс ракет семейства "Союз-2" на космодроме Байконур (Казахстан) получит новую систему управления, предназначенную для проверки бортовой аппаратуры и электроавтоматики, предпусковых работ и пуска носителя.МирВ Брюсселе откроется заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав минобороны стран-союзницКак сообщало информагентство "Регнум", 13 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что одна из главных задач для НАТО — не допустить эскалации конфликта с Россией.Пройдет заседание контактной группы США и союзников из ЕС и НАТО по УкраинеВ рамках предыдущей встречи США говорили о необходимости обеспечить поставки на Украину взаимозаменяемых и взаимодополняемых вооружений и техники.В США состоится встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20Премьер-министр Израиля Яир Лапид представит проект соглашения о демаркации морской границы с ЛиваномПроект соглашения, по его словам, полностью соответствует представленным Израилем принципам в области безопасности и экономики.Он также добавил, что разработка этого соглашения является "историческим достижением, которое укрепит безопасность Израиля и принесет миллиарды в экономику".В Испании пройдет акция против "неэффективного управления" кабинета министров в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и сильным ростом инфляции* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20210323/1030906780.html

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эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, азия, сша, испания, украина, вооружения