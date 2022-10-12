Главное на 12 октября: в России и в мире
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221012/1039625340.html
Главное на 12 октября: в России и в мире
Главное на 12 октября: в России и в мире
Главное на 12 октября: в России и в мире
Владимир Путин принимает участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в это время в США обсуждают необходимость поставок на Украину вооружений и техники, а Испания готовится к массовой акции против "неэффективного управления" кабинета министров
2022-10-12T03:56
2022-10-12T03:56
эксклюзив
анонс
главное
владимир путин
азия
сша
испания
украина
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
В Казахстана откроется саммит стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)Лидеры 11 государств, в том числе Турции, России и Ирана, соберутся в Астане для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Встречи пройдут 12-13 октября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Россия Владимир Путин выступит на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"Основная тема — "Глобальная энергетика в многополярном мире". В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики.В Москве состоится заседание Электроэнергетического совета СНГУчастники обсудят тему низкоуглеродной энергетики в мире, создание технологий энергоперехода, модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.В Москву также прибудут министр энергетики Алжира Мухаммаад Аркаб и президент нефтегазовой компании Sonatrach Мохамед Мезиане.Откроется Международный молодежный форум государств-участников СНГГлавной целью мероприятия, которое состоится с 12 по 17 октября, является развитие сотрудничества и консолидация усилий молодёжи государств-участников СНГ для внесения вклада в работу по достижению Целей в области устойчивого развития и контрольных показателей устойчивого развития в своих странах и мире.Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину* по делу о фейках про армиюЯшин* был арестован в середине июля за публичное распространение фейков о ВС РФ.Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.Россия снижает пошлины на экспорт зерновыхЭкспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 октября снизится до 1 тыс. 926,8 рубля с 2,119 тыс. рублей за тонну неделей ранее. Снижение пошлины составит 9% против 14,4% неделей ранее.Пошлина на ячмень снизится до 1,632 тыс. рублей с 1 тыс. 849,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 114,1 тыс. рублей с 3 тыс. 295,6 рубля.Новые ставки пошлин будут действовать по 18 октября включительно.Ближнее зарубежьеВ Казахстане состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГВ этот день ожидается прибытие в Астану президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заместителя председателя КНР Ван Цишаня.В Азербайджане состоится заседание Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГВ заседании примут участие начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и военный атташе Таджикистана в РФ.Запланирован старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Ангосат-2" в интересах АнголыСтартовый комплекс ракет семейства "Союз-2" на космодроме Байконур (Казахстан) получит новую систему управления, предназначенную для проверки бортовой аппаратуры и электроавтоматики, предпусковых работ и пуска носителя.МирВ Брюсселе откроется заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав минобороны стран-союзницКак сообщало информагентство "Регнум", 13 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что одна из главных задач для НАТО — не допустить эскалации конфликта с Россией.Пройдет заседание контактной группы США и союзников из ЕС и НАТО по УкраинеВ рамках предыдущей встречи США говорили о необходимости обеспечить поставки на Украину взаимозаменяемых и взаимодополняемых вооружений и техники.В США состоится встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20Премьер-министр Израиля Яир Лапид представит проект соглашения о демаркации морской границы с ЛиваномПроект соглашения, по его словам, полностью соответствует представленным Израилем принципам в области безопасности и экономики.Он также добавил, что разработка этого соглашения является "историческим достижением, которое укрепит безопасность Израиля и принесет миллиарды в экономику".В Испании пройдет акция против "неэффективного управления" кабинета министров в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и сильным ростом инфляции* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ukraina.ru/20210323/1030906780.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, анонс, главное, владимир путин, азия, сша, испания, украина, вооружения
Эксклюзив, анонс, главное, Владимир Путин, Азия, США, Испания, Украина, вооружения

Главное на 12 октября: в России и в мире

03:56 12.10.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Владимир Путин принимает участие в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в это время в США обсуждают необходимость поставок на Украину вооружений и техники, а Испания готовится к массовой акции против "неэффективного управления" кабинета министров
В Казахстана откроется саммит стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
Лидеры 11 государств, в том числе Турции, России и Ирана, соберутся в Астане для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Встречи пройдут 12-13 октября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Россия

Владимир Путин выступит на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Основная тема — "Глобальная энергетика в многополярном мире". В форуме примут участие руководители и представители крупнейших энергетических компаний и организаций, ведущие эксперты в сфере энергетики.
В Москве состоится заседание Электроэнергетического совета СНГ
Участники обсудят тему низкоуглеродной энергетики в мире, создание технологий энергоперехода, модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.
В Москву также прибудут министр энергетики Алжира Мухаммаад Аркаб и президент нефтегазовой компании Sonatrach Мохамед Мезиане.
Откроется Международный молодежный форум государств-участников СНГ
Главной целью мероприятия, которое состоится с 12 по 17 октября, является развитие сотрудничества и консолидация усилий молодёжи государств-участников СНГ для внесения вклада в работу по достижению Целей в области устойчивого развития и контрольных показателей устойчивого развития в своих странах и мире.
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину* по делу о фейках про армию
Яшин* был арестован в середине июля за публичное распространение фейков о ВС РФ.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в Буче. Вину он не признает и считает своё дело политически мотивированным. Политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Россия снижает пошлины на экспорт зерновых
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 октября снизится до 1 тыс. 926,8 рубля с 2,119 тыс. рублей за тонну неделей ранее. Снижение пошлины составит 9% против 14,4% неделей ранее.
Пошлина на ячмень снизится до 1,632 тыс. рублей с 1 тыс. 849,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 114,1 тыс. рублей с 3 тыс. 295,6 рубля.
Новые ставки пошлин будут действовать по 18 октября включительно.

Ближнее зарубежье

В Казахстане состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ
В этот день ожидается прибытие в Астану президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заместителя председателя КНР Ван Цишаня.
В Азербайджане состоится заседание Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ
В заседании примут участие начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и военный атташе Таджикистана в РФ.
Запланирован старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником "Ангосат-2" в интересах Анголы
Стартовый комплекс ракет семейства "Союз-2" на космодроме Байконур (Казахстан) получит новую систему управления, предназначенную для проверки бортовой аппаратуры и электроавтоматики, предпусковых работ и пуска носителя.

Мир

В Брюсселе откроется заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав минобороны стран-союзниц
Как сообщало информагентство "Регнум", 13 сентября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что одна из главных задач для НАТО — не допустить эскалации конфликта с Россией.
Пройдет заседание контактной группы США и союзников из ЕС и НАТО по Украине
В рамках предыдущей встречи США говорили о необходимости обеспечить поставки на Украину взаимозаменяемых и взаимодополняемых вооружений и техники.
В США состоится встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20

Премьер-министр Израиля Яир Лапид представит проект соглашения о демаркации морской границы с Ливаном
"Историческое соглашение по морской границе с Ливаном готово. Завтра (12 октября) я соберу кабинет безопасности, после чего состоится заседание правительства", - написал Лапид в Twitter.
Проект соглашения, по его словам, полностью соответствует представленным Израилем принципам в области безопасности и экономики.
Он также добавил, что разработка этого соглашения является "историческим достижением, которое укрепит безопасность Израиля и принесет миллиарды в экономику".
В Испании пройдет акция против "неэффективного управления" кабинета министров в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и сильным ростом инфляции
- РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта 2021, 15:59
На Украине остановятся поезда: железнодорожники готовят «итальянскую» забастовкуВ последний день марта на фоне нового локдауна на Украине может остановиться железнодорожное сообщение. Украинские железнодорожники намерены провести в этот день предупредительную забастовку, требуя улучшения условий труда и увеличения его оплаты. Забастовка не будет распространяться только на военные перевозки и зону ООС в Донбассе
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
ЭксклюзиванонсглавноеВладимир ПутинАзияСШАИспанияУкраинавооружения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Военный эксперт предположил, какие именно системы ПВО Байден пообещал Зеленскому
04:45Эксперт: Зеленский ощущает себя шантажистом, у которого есть политическая вседозволенность в мире
04:30"Погоня за рейтингами": Скориков о том, почему Байден упрекает Россию в применении ядерного оружия
04:29Олег Царев: Мы должны понимать, что моральных ограничений по последующим терактам у Украины не будет
04:15Заболевания неминуемы: Прозоров рассказал о том, что происходит на фронте зимой
04:01Грустный фанфарон Ролан Быков. Киевлянин, знаток детских душ и скоморошьих повадок
04:00"Они не достигли успеха": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на фронте
03:59"...И чтобы никто не ушел обиженным". День памяти Аркадия Стругацкого
03:56Главное на 12 октября: в России и в мире
01:00"Отказываются от всяких притязаний" Как Украина и Россия подписали перемирие с Польшей
19:00Удары по Украине и их последствия, реакция НАТО. Итоги 11 октября
18:06Медведев: Столтенберг признал НАТО стороной конфликта на Украине
17:53Владимир Корнилов: НАТО призывает к прямой войне против России на Украине, и за это поплатится
17:46Столтенберг предложил Киеву рассказать, кто стоит за ударом по Крымскому мосту
17:44Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО - Столтенберг
17:36Столтенберг проигнорировал вопрос о том, считает ли Россию спонсором терроризма
17:35Ценовая стена, "Шахиды", война с Белоруссией: Зеленский выступил на G7
17:34Осетия в зоне СВО: "сегодня мы все здесь - русские!" Эксклюзив Украина.ру
17:16Новые запросы Киева, Орбан выступил за переговоры Россия — США: что говорили об Украине в мире 11 октября
16:53Американское ПВО для Украины, ответ на обстрелы Донецка. О чём говорили эксперты 11 октября
Лента новостейМолния