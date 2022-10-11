Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия - 11.10.2022 Украина.ру
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Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия
Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия - 11.10.2022 Украина.ру
Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия
Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти помогает РФ вести военные действия на Украине, поскольку Россия получит дополнительные средства в результате повышения цен на нефть, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 октября в американском журнале Newsweek
2022-10-11T13:46
2022-10-11T13:46
новости
спецоперация
опек
нефть
сша
сенатор
сми
newsweek
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В статье отмечается, что Менендес, занимающий пост председателя комитета Сената США по международным отношениям, заявил, что окажет давление на Саудовскую Аравию, на которую приходится большая часть реального сокращения добычи, согласованная странами ОПЕК+.Он указал, что США должны занять более агрессивную позицию в отношении Саудовской Аравии и заморозить все аспекты сотрудничества с ней, включая продажу оружия и сотрудничество в области безопасности.Как отмечает Newsweek, рост цен на бензин в США, который ожидается в результате сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, “станет головной болью для президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце”.Менендес известен своей последовательной антироссийской позицией. В марте 2014 года он был включён МИД России в список лиц, в отношении которых введены санкции. Ему был закрыт въезд в Российскую Федерацию.
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новости, спецоперация, опек, нефть, сша, сенатор, сми, newsweek
Новости, Спецоперация, ОПЕК, нефть, США, сенатор, СМИ, Newsweek

Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия

13:46 11.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание ОПЕК в Вене
Заседание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти помогает РФ вести военные действия на Украине, поскольку Россия получит дополнительные средства в результате повышения цен на нефть, заявил американский сенатор-демократ Боб Менендес. Об этом говорится в статье, опубликованной 10 октября в американском журнале Newsweek
В статье отмечается, что Менендес, занимающий пост председателя комитета Сената США по международным отношениям, заявил, что окажет давление на Саудовскую Аравию, на которую приходится большая часть реального сокращения добычи, согласованная странами ОПЕК+.

Я обязуюсь использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы ускорить поддержку народа Украины и заморить голодом военную машину России

Боб Менендес
Американский сенатор
Он указал, что США должны занять более агрессивную позицию в отношении Саудовской Аравии и заморозить все аспекты сотрудничества с ней, включая продажу оружия и сотрудничество в области безопасности.
Как отмечает Newsweek, рост цен на бензин в США, который ожидается в результате сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, “станет головной болью для президента Джо Байдена в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце”.
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8 октября, 08:00
Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефтиПозиция Саудовской Аравии, сыгравшая ключевую роль в решении ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 млн баррелей, стала следствием как чисто экономических причин, так и недовольством этой страны диктатом США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
Менендес известен своей последовательной антироссийской позицией. В марте 2014 года он был включён МИД России в список лиц, в отношении которых введены санкции. Ему был закрыт въезд в Российскую Федерацию.
 
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Заголовок открываемого материала
13:46Американский сенатор: решение ОПЕК+ помогает России вести боевые действия
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