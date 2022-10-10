https://ukraina.ru/20221010/1039554840.html

"Самые быстрые и самые мёртвые": Ераносян о том, чем жертвует Украина и что влияет на скорость СВО. Видео

"Самые быстрые и самые мёртвые": Ераносян о том, чем жертвует Украина и что влияет на скорость СВО. Видео - 10.10.2022 Украина.ру

"Самые быстрые и самые мёртвые": Ераносян о том, чем жертвует Украина и что влияет на скорость СВО. Видео

Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о изменении ситуации в зоне СВО после присоединения новых регионов к России, эффективности беспилотников "Герань", снабжении войск в зимний период и важности средств связи, а также об украинском и зарубежном терроризме:

2022-10-10T10:55

2022-10-10T10:55

2022-10-10T10:56

сво

владимир ераносян

видео

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0:32 – Изменение ситуации в зоне СВО; 9:28 – Эффективность дронов "Герань"; 12:34 – Наиболее критичные направления боёв; 22:49 – Особенности снабжения войск;30:48 – Важность современных средств связи; !!! В видео упоминаются запрещённые в России организации Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сво, владимир ераносян, видео, видео