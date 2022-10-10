https://ukraina.ru/20221010/1039554840.html
"Самые быстрые и самые мёртвые": Ераносян о том, чем жертвует Украина и что влияет на скорость СВО. Видео
"Самые быстрые и самые мёртвые": Ераносян о том, чем жертвует Украина и что влияет на скорость СВО. Видео - 10.10.2022 Украина.ру
"Самые быстрые и самые мёртвые": Ераносян о том, чем жертвует Украина и что влияет на скорость СВО. Видео
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о изменении ситуации в зоне СВО после присоединения новых регионов к России, эффективности беспилотников "Герань", снабжении войск в зимний период и важности средств связи, а также об украинском и зарубежном терроризме:
2022-10-10T10:55
2022-10-10T10:55
2022-10-10T10:56
сво
владимир ераносян
видео
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0:32 – Изменение ситуации в зоне СВО; 9:28 – Эффективность дронов "Герань"; 12:34 – Наиболее критичные направления боёв; 22:49 – Особенности снабжения войск;30:48 – Важность современных средств связи; !!! В видео упоминаются запрещённые в России организации Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, владимир ераносян, видео, видео
"Самые быстрые и самые мёртвые": Ераносян о том, чем жертвует Украина и что влияет на скорость СВО. Видео
10:55 10.10.2022 (обновлено: 10:56 10.10.2022)
Эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян рассказал о изменении ситуации в зоне СВО после присоединения новых регионов к России, эффективности беспилотников "Герань", снабжении войск в зимний период и важности средств связи, а также об украинском и зарубежном терроризме:
0:32 – Изменение ситуации в зоне СВО;
9:28 – Эффективность дронов "Герань";
12:34 – Наиболее критичные направления боёв;
22:49 – Особенности снабжения войск;
30:48 – Важность современных средств связи;
!!! В видео упоминаются запрещённые в России организации
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.