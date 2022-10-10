https://ukraina.ru/20221010/1039542957.html

Украинский офицер озвучил проблему ВСУ

Украинский офицер озвучил проблему ВСУ - 10.10.2022 Украина.ру

Украинский офицер озвучил проблему ВСУ

Украинский офицер Алексей Олексюк 9 октября назвал проблему, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает газета The New York Times

2022-10-10T07:36

2022-10-10T07:36

2022-10-10T07:36

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По словам Олексюка, в армии не хватает украинских инструкторов, так как все они "находятся на передовой, ранены или погибли".При этом, по его словам, у Киева есть "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".Журналисты также поговорили с американским полковником в отставке Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки военных. По его словам, "недели безнадежно мало для подготовки к бою".Ранее украинские военнослужащие пожаловались, что ВСУ не готовы к зиме, у них серьезные проблемы с зимним обмундированием. По словам одного из лейтенантов, его бригаде пока даже не собираются выдавать теплую форму, несмотря на просьбы солдат, которые воюют на севере Украины и мерзнут по ночам.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, проблемы