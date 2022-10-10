Украинский офицер озвучил проблему ВСУ - 10.10.2022 Украина.ру
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Украинский офицер озвучил проблему ВСУ
Украинский офицер озвучил проблему ВСУ - 10.10.2022 Украина.ру
Украинский офицер озвучил проблему ВСУ
Украинский офицер Алексей Олексюк 9 октября назвал проблему, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает газета The New York Times
2022-10-10T07:36
2022-10-10T07:36
новости
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По словам Олексюка, в армии не хватает украинских инструкторов, так как все они "находятся на передовой, ранены или погибли".При этом, по его словам, у Киева есть "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".Журналисты также поговорили с американским полковником в отставке Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки военных. По его словам, "недели безнадежно мало для подготовки к бою".Ранее украинские военнослужащие пожаловались, что ВСУ не готовы к зиме, у них серьезные проблемы с зимним обмундированием. По словам одного из лейтенантов, его бригаде пока даже не собираются выдавать теплую форму, несмотря на просьбы солдат, которые воюют на севере Украины и мерзнут по ночам.
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новости, всу, проблемы
Новости, ВСУ, проблемы

Украинский офицер озвучил проблему ВСУ

07:36 10.10.2022
 
© Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ снайпер
ВСУ снайпер
© Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
Украинский офицер Алексей Олексюк 9 октября назвал проблему, с которой столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ), передает газета The New York Times
По словам Олексюка, в армии не хватает украинских инструкторов, так как все они "находятся на передовой, ранены или погибли".
При этом, по его словам, у Киева есть "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию".
Журналисты также поговорили с американским полковником в отставке Эндрю Мельбурном, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки военных. По его словам, "недели безнадежно мало для подготовки к бою".
Ранее украинские военнослужащие пожаловались, что ВСУ не готовы к зиме, у них серьезные проблемы с зимним обмундированием. По словам одного из лейтенантов, его бригаде пока даже не собираются выдавать теплую форму, несмотря на просьбы солдат, которые воюют на севере Украины и мерзнут по ночам.
 
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