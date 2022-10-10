Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского
Многие жители Киева были уверены, что с приходом президента Владимира Зеленского изменится и внешняя политика, и ситуация в Донбассе, рассказал музыкант Джанго (Алексей Поддубный) в интервью Украина.ру
Сам Поддубный родом из Киева, но в 2013 году переехал в Москву, по его словам – за день до начала Майдана.
Певец признался, что многие его друзья, в том числе и из Донбасса, не верят, что он не хочет вернуться в Киев, но самому Джанго "противен дух, поселившийся там".
Он рассказал, как во время избирательной компании 2019 года (между Зеленским и пятым президентом Украины Петром Порошенко) друзья из Киева убеждали его, что вскоре он сможет вернуться домой.
А я им говорю: вы с ума сошли, будет только хуже. Они мне не поверили… И я им написал в сердцах: "Ребят, я не приеду по одной простой причине: я не смогу с вами дышать одним воздухом, с теми, кто посылал деньги и одобрял стрельбу по мирным жителям Донбасса. Как я с вами смогу рядом просто стоять? Или ходить по улицам моего, когда-то родного города…"
Полный текст интервью читайте здесь.
8 октября, 08:31В США разоблачили фальшивый либерализм ЗеленскогоКрайне неприятно видеть, как правящий класс западных стран “сходит с ума” из-за чрезмерных симпатий к Владимиру Зеленскому и отстаиваемым им идеям. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative