https://ukraina.ru/20221010/1039535506.html

Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского

Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского - 10.10.2022 Украина.ру

Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского

Многие жители Киева были уверены, что с приходом президента Владимира Зеленского изменится и внешняя политика, и ситуация в Донбассе, рассказал музыкант Джанго (Алексей Поддубный) в интервью Украина.ру

2022-10-10T04:30

2022-10-10T04:30

2022-10-10T04:30

новости

владимир зеленский

музыкант

джанго

киев

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Сам Поддубный родом из Киева, но в 2013 году переехал в Москву, по его словам – за день до начала Майдана.Певец признался, что многие его друзья, в том числе и из Донбасса, не верят, что он не хочет вернуться в Киев, но самому Джанго "противен дух, поселившийся там".Он рассказал, как во время избирательной компании 2019 года (между Зеленским и пятым президентом Украины Петром Порошенко) друзья из Киева убеждали его, что вскоре он сможет вернуться домой.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20221008/1039512685.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, музыкант, джанго, киев