Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского - 10.10.2022 Украина.ру
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Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского
Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского - 10.10.2022 Украина.ру
Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского
Многие жители Киева были уверены, что с приходом президента Владимира Зеленского изменится и внешняя политика, и ситуация в Донбассе, рассказал музыкант Джанго (Алексей Поддубный) в интервью Украина.ру
2022-10-10T04:30
2022-10-10T04:30
новости
владимир зеленский
музыкант
джанго
киев
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Сам Поддубный родом из Киева, но в 2013 году переехал в Москву, по его словам – за день до начала Майдана.Певец признался, что многие его друзья, в том числе и из Донбасса, не верят, что он не хочет вернуться в Киев, но самому Джанго "противен дух, поселившийся там".Он рассказал, как во время избирательной компании 2019 года (между Зеленским и пятым президентом Украины Петром Порошенко) друзья из Киева убеждали его, что вскоре он сможет вернуться домой.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20221008/1039512685.html
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новости, владимир зеленский, музыкант, джанго, киев
Новости, Владимир Зеленский, музыкант, джанго, Киев

Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского

04:30 10.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДЖАНГОАлексей Поддубный (Джанго)
Алексей Поддубный (Джанго) - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДЖАНГО
Читать в
Многие жители Киева были уверены, что с приходом президента Владимира Зеленского изменится и внешняя политика, и ситуация в Донбассе, рассказал музыкант Джанго (Алексей Поддубный) в интервью Украина.ру
Сам Поддубный родом из Киева, но в 2013 году переехал в Москву, по его словам – за день до начала Майдана.
Певец признался, что многие его друзья, в том числе и из Донбасса, не верят, что он не хочет вернуться в Киев, но самому Джанго "противен дух, поселившийся там".
Он рассказал, как во время избирательной компании 2019 года (между Зеленским и пятым президентом Украины Петром Порошенко) друзья из Киева убеждали его, что вскоре он сможет вернуться домой.
А я им говорю: вы с ума сошли, будет только хуже. Они мне не поверили… И я им написал в сердцах: "Ребят, я не приеду по одной простой причине: я не смогу с вами дышать одним воздухом, с теми, кто посылал деньги и одобрял стрельбу по мирным жителям Донбасса. Как я с вами смогу рядом просто стоять? Или ходить по улицам моего, когда-то родного города…"
Полный текст интервью читайте здесь.
Азов
8 октября, 08:31
В США разоблачили фальшивый либерализм ЗеленскогоКрайне неприятно видеть, как правящий класс западных стран “сходит с ума” из-за чрезмерных симпатий к Владимиру Зеленскому и отстаиваемым им идеям. Об этом говорится в статье Рода Дреера, опубликованной 7 октября в издании The American Conservative
 
НовостиВладимир ЗеленскиймузыкантджангоКиев
 
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04:45Владимир Евсеев о том, повлияет ли теракт на Крымском мосту на снабжение херсонской группировки войск
04:30Российский музыкант рассказал, чего киевляне ждали от Зеленского
04:15Взрыв на крымском мосту был тщательно подготовлен - Владимир Евсеев
04:00Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу
01:01Как был учрежден специальный украинский орден для украинских героев Великой Отечественной
20:46Путин: теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы
19:00Убийство учителей, США и Крымский мост. Итоги 9 октября на Украине
16:13Тренировочная миссия для ВСУ, новые гаубицы, убийства в Купянске. Главное на Украине на 16:00 9 октября
16:11ВСУ обстреляли Энергодар: Рогов сообщил о раненых и последствиях
15:24В ЛНР уничтожены 4 диверсионные группы – Минобороны
14:22Что происходит на границе с Крымом: репортаж из Херсонской области
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