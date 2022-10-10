Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу - 10.10.2022 Украина.ру
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Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу
Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу - 10.10.2022 Украина.ру
Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу
Республики Донбасса пережили слишком долгую войну, сейчас им нужна мирная музыка, считает российский музыкант из Киева Джанго (Алексей Поддубный). Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-10-10T04:00
2022-10-10T04:00
новости
певец
музыкант
джанго
песни
донбасс
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В течении восьми лет певец множество раз съездил с концертами в ЛНР и ДНР.Музыкант рассказал, что у него есть план записать альбом с "песнями мирного времени" из советских фильмов совместно с симфоническим оркестром.Джанго подчеркнул, что, несмотря на то, что военные песни, песни времен Великой Отечественной войны, все еще актуальны в Донбассе, но людям уже необходимы песни о любви, разлуке, друзьях, и прочих картинах мирной жизни.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220906/1038481042.html
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новости, певец, музыкант, джанго, песни, донбасс
Новости, певец, музыкант, джанго, песни, Донбасс

Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу

04:00 10.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДЖАНГОАлексей Поддубный (Джанго)
Алексей Поддубный (Джанго) - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ДЖАНГО
Читать в
Республики Донбасса пережили слишком долгую войну, сейчас им нужна мирная музыка, считает российский музыкант из Киева Джанго (Алексей Поддубный). Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В течении восьми лет певец множество раз съездил с концертами в ЛНР и ДНР.
В республиках нуждаются уже не столько в военных песнях, потому что столько они уже воевали, и столько от войны уже претерпели, и столько стремлений было, и столько надежд, и столько потерь, что, мне кажется, нужна уже мирная музыка.
Музыкант рассказал, что у него есть план записать альбом с "песнями мирного времени" из советских фильмов совместно с симфоническим оркестром.
Джанго подчеркнул, что, несмотря на то, что военные песни, песни времен Великой Отечественной войны, все еще актуальны в Донбассе, но людям уже необходимы песни о любви, разлуке, друзьях, и прочих картинах мирной жизни.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 10:30
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