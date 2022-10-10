Певец Джанго рассказал, какая музыка сейчас нужна Донбассу
Республики Донбасса пережили слишком долгую войну, сейчас им нужна мирная музыка, считает российский музыкант из Киева Джанго (Алексей Поддубный). Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В течении восьми лет певец множество раз съездил с концертами в ЛНР и ДНР.
В республиках нуждаются уже не столько в военных песнях, потому что столько они уже воевали, и столько от войны уже претерпели, и столько стремлений было, и столько надежд, и столько потерь, что, мне кажется, нужна уже мирная музыка.
Музыкант рассказал, что у него есть план записать альбом с "песнями мирного времени" из советских фильмов совместно с симфоническим оркестром.
Джанго подчеркнул, что, несмотря на то, что военные песни, песни времен Великой Отечественной войны, все еще актуальны в Донбассе, но людям уже необходимы песни о любви, разлуке, друзьях, и прочих картинах мирной жизни.
Полный текст интервью читайте здесь.
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