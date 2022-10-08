https://ukraina.ru/20221008/1039514830.html
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в ведомстве
2022-10-08T09:59
2022-10-08T09:59
2022-10-08T09:59
крымский мост
пожар
новости
ск рф
дело
подрыв
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
https://ukraina.ru/20221008/1039514331.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, пожар, новости, ск рф, дело, подрыв
Крымский мост, пожар, Новости, СК РФ, дело, подрыв
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в ведомстве