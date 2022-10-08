https://ukraina.ru/20221008/1039514830.html

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в ведомстве

2022-10-08T09:59

2022-10-08T09:59

2022-10-08T09:59

крымский мост

пожар

новости

ск рф

дело

подрыв

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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

https://ukraina.ru/20221008/1039514331.html

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крымский мост, пожар, новости, ск рф, дело, подрыв