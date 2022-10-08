СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
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СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту - 08.10.2022 Украина.ру
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в ведомстве
2022-10-08T09:59
2022-10-08T09:59
крымский мост
пожар
новости
ск рф
дело
подрыв
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Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.В данный момент идет тушение пожара. Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
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крымский мост, пожар, новости, ск рф, дело, подрыв
Крымский мост, пожар, Новости, СК РФ, дело, подрыв

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту

09:59 08.10.2022
 
© Коллаж РИА Новости . фото очевидцаКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Коллаж РИА Новости . фото очевидца
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после подрыва на Крымском мосту. Об этом 8 октября сообщили в ведомстве
"Уголовное дело возбуждено по факту подрыва грузового автомобиля на крымском мосту", - говорится в сообщении.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.
В данный момент идет тушение пожара. Известно, что повреждены пролеты автомобильной секции моста, а арка над судоходной частью переправы цела. Пострадавших и погибших нет.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.
Крымский мост
09:43
Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили "украинские вандалы". Об этом он написал 8 октября у себя в телеграм-канале
 
Крымский мостпожарНовостиСК РФделоподрыв
 
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11:07В России назвали предварительную сумму ущерба от теракта на Крымской переправе
11:01СМИ: Британия испугалась, что её подводные объекты пострадают от ответа России на диверсию на Балтике
11:01СБУ выразила радость от подрыва Крымского моста стихами
10:48Секретарь СНБО назвал теракт на Крымском мосту "подарком" Путину
10:36Адекватный и, возможно, ассимметричный: в Совфеде рассказали об ответе на подрыв Крымского моста
10:35Пожар на Крымском мосту потушен - МЧС РФ
10:30Минтранс: первый паром через Керчинский пролив уже отправился
10:25В Британии рассказали о возможных ядерных ударах США по России
10:23Железнодорожное сообщение с Крымом временно приостановлено - РЖД
10:16На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля – НАК
10:13На английском языке: Подоляк признал ответственность Украины в подрыве Крымского моста
09:59СК возбудил уголовное дело по факту подрыва на Крымском мосту
09:49"Объявление войны без правил": в Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту
09:46Рогов: в результате нового обстрела ЗАЭС отключена от энергосистемы Украины
09:43Константинов: "Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста"
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