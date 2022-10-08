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Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках

Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках - 08.10.2022 Украина.ру

Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках

Все системные британские политики из Консервативной и Лейбористской партий являются безыдейными борцами за руководящие кресла, меняющими свой дискурс в зависимости от конъюнктуры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн

2022-10-08T07:45

2022-10-08T07:45

2022-10-08T07:45

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Он привёл пример недавно ставшей премьер-министром страны Лиз Трасс.Писатель добавил, что в стране есть и альтернативные лидеры общественного мнения. К ним он отнёс находящегося в заключении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, музыканта Роджера Уотерса и канадского психолога Джордана Питерсона.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220807/1037379496.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир видеманн, трасс (лиз трасс), великобритания, политики