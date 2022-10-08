Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках - 08.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221008/1039499171.html
Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках
Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках - 08.10.2022 Украина.ру
Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках
Все системные британские политики из Консервативной и Лейбористской партий являются безыдейными борцами за руководящие кресла, меняющими свой дискурс в зависимости от конъюнктуры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
2022-10-08T07:45
2022-10-08T07:45
новости
владимир видеманн
трасс (лиз трасс)
великобритания
политики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/40/1033264079_0:0:681:384_1920x0_80_0_0_5f683f7afdc7e2fb12a05152283de24f.jpg.webp
Он привёл пример недавно ставшей премьер-министром страны Лиз Трасс.Писатель добавил, что в стране есть и альтернативные лидеры общественного мнения. К ним он отнёс находящегося в заключении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, музыканта Роджера Уотерса и канадского психолога Джордана Питерсона.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037379496.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/40/1033264079_59:0:574:386_1920x0_80_0_0_665d8aab562a3de24ade08ad5c0fdce0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир видеманн, трасс (лиз трасс), великобритания, политики
Новости, Владимир Видеманн, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания, политики

Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках

07:45 08.10.2022
 
Лиз Трасс зимой
Лиз Трасс зимой
Читать в
Все системные британские политики из Консервативной и Лейбористской партий являются безыдейными борцами за руководящие кресла, меняющими свой дискурс в зависимости от конъюнктуры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
Он привёл пример недавно ставшей премьер-министром страны Лиз Трасс.

Она всю жизнь была за экологию, против капитализма, выступала за социальную справедливость. Как только она закончила университет, тут же вступила в Консервативную партию и сделала карьеру как консервативный политик. То есть у таких британских политиков мозги работают, а убеждений никаких нет, за исключением собственного продвижения

Писатель добавил, что в стране есть и альтернативные лидеры общественного мнения. К ним он отнёс находящегося в заключении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, музыканта Роджера Уотерса и канадского психолога Джордана Питерсона.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 13:51
Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир ВидеманнТрасс (Лиз Трасс)Великобританияполитики
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48Взрыв на Крымском мосту, удар по Иловайску, ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 8 октября
08:31В США разоблачили фальшивый либерализм Зеленского
08:00Юшков рассказал, почему страны ОПЕК+ снизили квоты на добычу нефти
07:45Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках
07:30Корнилов рассказал, как России победить не только на поле боя, но и в информационной войне
07:15Зеленский рассчитывает на продление своей личной власти - Дзермант
07:00"Хотят вызвать садистские настроения и ненависть": Корнилов рассказал об истинных целях западных СМИ
06:45"Опасная игра": эксперт Дзермант объяснил, почему Зеленский пытается затянуть конфликт на Украине
06:30"У него своя игра": Корнилов прокомментировал заявления Илона Маска
06:17С президентом нам повезло, а нашим врагам нет. Путин - астрология и политика
06:15Видеманн рассказал, является ли Маск сторонником Трампа
06:00"Киев не интересует Альянс, но интересует его территории": Корнилов рассказал, примут ли Украину в НАТО
05:45Писатель из Лондона ответил, стоят ли за мирным планом Маска какие-либо силы на Западе
05:31Чужие среди своих. Как живут переселенцы во Львове
05:30Корнилов: Зеленский вообще помнит, о чем он сам говорит и делает?
05:23Эксперт из Белоруссии рассказал, сколько процентов граждан поддерживают СВО России на Украине
05:21Лавров предостерег спонсоров Киева от вовлечения в конфликт в качестве сторон
05:19Мир "Великого кольца": знают ли люди будущего историю?
05:15"Проигрываем информационную войну": Баранец о недостатках в освещении СВО
05:14Западная Украина за минувшую неделю
Лента новостейМолния