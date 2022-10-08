Борцы за кресла: Видеманн рассказал о системных британских политиках
Лиз Трасс зимой
Все системные британские политики из Консервативной и Лейбористской партий являются безыдейными борцами за руководящие кресла, меняющими свой дискурс в зависимости от конъюнктуры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал проживающий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн
Он привёл пример недавно ставшей премьер-министром страны Лиз Трасс.
Она всю жизнь была за экологию, против капитализма, выступала за социальную справедливость. Как только она закончила университет, тут же вступила в Консервативную партию и сделала карьеру как консервативный политик. То есть у таких британских политиков мозги работают, а убеждений никаких нет, за исключением собственного продвижения
Писатель добавил, что в стране есть и альтернативные лидеры общественного мнения. К ним он отнёс находящегося в заключении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, музыканта Роджера Уотерса и канадского психолога Джордана Питерсона.
7 августа, 13:51Основатель Pink Floyd объяснил, почему Байден – "военный преступник"Президент США Джо Байден подливает масло в огонь украинского конфликта и поэтому является военным преступником. Об этом заявил в опубликованном 6 августа интервью американскому телеканалу CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.