https://ukraina.ru/20221008/1039473876.html

Чужие среди своих. Как живут переселенцы во Львове

Чужие среди своих. Как живут переселенцы во Львове - 08.10.2022 Украина.ру

Чужие среди своих. Как живут переселенцы во Львове

Украина.ру, 08.10.2022

2022-10-08T05:31

2022-10-08T05:31

2022-10-08T05:31

эксклюзив

дмитрий ковалевич

украина

львов

переселенцы

внутренние переселенцы

галичина

сво

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Столица Галичины после начала российской СВО стала основным центром притяжения внутренних переселенцев. Львов - относительно богатый город с развитой инфраструктурой, красивой архитектурой, возможностями для ведения современных видов бизнеса и близостью к польской границе. В связи с наплывом беженцев цены на жилье в городе неимоверно взлетели, поэтому снять квартиру в городе стоит дороже, чем в Киеве, а свободных квартир осталось немного.Здесь обосновались более 120 тысяч переселенцев из Северодонецка, Николаева и Харькова, которые вынуждены адаптироваться к несколько чуждой для них культуре, а многие вынуждены выживать в неподходящих условиях. Многие беженцы в августе-сентябре вернулись на Украину из Польши, Чехии и Германии, поскольку не нашли там подходящих условий для себя и своих детей.В городе и раньше было достаточно много русскоязычных жителей, детей и внуков советских военных. Многие из них приютили беженцев. Однако с националистами у переселенцев периодически возникают конфликты на почве языка и культуры. Украинские грантовые организации сейчас активно работают над украинизацией беженцев, внушению русофобских идей, основной упор делая на детей. Гуманитарной помощью занимаются преимущественно международные гуманитарные организации, а также католические миссии. Давайте взглянем, как живут беженцы из восточной Украины во Львове.Заброшенное общежитиеОдним из центров размещения переселенцев является заброшенное общежитие по адресу улица Тернопольская, 8. Здание советской постройки 1973 года принадлежит Львовской торгово-экономической академии. Ректор академии еще весной отдал переселенцам ключи, предупредив, что здание завалено мусором. Не использовалось для жилья оно уже около 10 лет. Коммуникации в здании были давно срезаны, но весной городские власти все-таки провели туда воду, а трубы отопления пока только пообещали.Это девятиэтажное здание, где сейчас обитает более 400 человек. Подавляющее большинство — женщины и дети. Многие приехали со своими домашними животными, но снять квартиру или комнату с домашними животными всегда очень сложно, а бросить питомца, ставшего семье другом, могут немногие. Пожилые люди, как правило, предпочитают оставаться дома, несмотря на опасность, а вот у женщин с маленькими детьми, естественно, срабатывает материнский инстинкт, который заставляет их хватать ребенка и бежать в безопасное место.Между собой обитатели разговаривают на русском, но пытаются перейти на украинский язык при появлении чиновников или журналистов. Обитателям запрещено пользоваться электрическими обогревателями из соображений пожарной безопасности. Окна старые, деревянные, с большими щелями.Ольга из Мирнограда в Донецкой области. Эвакуировалась в марте с дочерью, сестрой, двумя детьми сестры, собаками и котом. На пятерых человек и трех животных комнатка 16 квадратных метров. Говорит, что им повезло, так как на этаже есть общая душевая кабина (на бойлер сбрасывались всем этажом), холодильник один на всех и электроплита. Но такими удобствами могут пользоваться далеко не все в здании. Всего в здании на 400 человек две электроплиты, поэтому приготовление еды происходит по очереди, растянутой на весь день. Основная пища — гороховый суп.Администратор общежития — Дарья из Харькова. В марте эвакуировалась вместе с 88-летней тетей и собакой. Она занимается обустройством новоприбывших, организует очередь на уборку общежития, пытается достать доступные продукты и лекарства. Занимается распределением одеял, постельного белья, посуды, которую привозят благотворительные организации. Она же следит за внутренним распорядком, пресекая скандалы и назначая «штрафников», а при большой скученности и бытовых неудобствах скандалы происходят нередко. В «штрафниках» также часто оказываются немногочисленные мужчины, злоупотребляющие алкоголем. Дарья утверждает, что для нее самое сложное — «построить» мужчин, заставить их участвовать в ремонте, не курить в помещении и не болтать лишнего. «Все люди разные, у каждого свой характер и привычки. На каждом собрании прошу обитателей, чтобы они были терпимее и осторожнее в своих высказываниях», — говорит Дарья, которая прекрасно сознает, что на переселенцев из Донбасса здесь смотрят зачастую с подозрением.Пластиковые контейнерыСледующее убежище для переселенцев находится в Стрыйском парке. Прямо посреди парка расположены десятки пластиковых контейнеров, которые именуются модульными секциями. Внутри такого контейнера жарко летом и холодно осенью. Отопления там нет, но обогревателем пользоваться разрешают. Комнаты в 12 квадратных метров с двухъярусными кроватями рассчитаны на 4 человек, но в некоторых ютятся и вшестером. Напоминают они скорее купе в поезде. Санузел на улице. Отдельное помещение — кухня и прачечная. Тем не менее обитатели говорят, что здесь все же удобнее, чем на полу в спортзале школы, где они провели почти полгода. Однако зимой модульные секции непригодны для проживания, а альтернативы им пока нет. Обитатели мечтают вернуться в свои города, как только там прекратятся боевые действия.Юлия из Марьинки и ее муж Влад из Одессы с двумя маленькими детьми занимают один такой контейнер. По словам Юлии, с детьми сложно постоянно бегать по лужам в туалет, а также на кухню, которая расположена достаточно далеко. Негде также сушить вещи, а во влажном климате Львова вещи постоянно остаются сырыми. На всех обитателей есть в наличии 5 стиральных машин, поэтому очередь на стирку растянута на неделю вперед, но маленьких детей не заставишь потерпеть неделю.Отобедать жители этого приюта могут в столовой Католического университета, где монашки предлагают им суп, кашу и чай, но завтрак и ужин каждый готовит себе сам по мере возможностей. На кухне модульного городка всего четыре конфорки и три электрочайника на 320 человек. Женщины на кухне обсуждают ситуацию в своих родных городах Донбасса. Некоторые говорят, что в их населенных пунктах не осталось ни одного целого дома, но все равно надеются туда вернуться, так как во Львове чувствуют себя не в своей тарелке. «Очень хочу домой. Сегодня ночью проснулась, посмотрела старые фото в телефоне и расплакалась», — рассказывает Ирина из Северодонецка.Среди беженцев во Львове вы вряд ли услышите критику действий российских властей. Однако и критиковать власти Украины они опасаются. Они предпочитают обходить политические вопросы и игнорировать даже прямые вопросы на этот счет. Их опыт показывает, что можно оказаться на чужбине, даже в своем государстве, поэтому большинство из них в будущем станут гражданами Российской Федерации и вернутся домой, как только там утихнут боевые действия, а их детям ничего не будет угрожать.

https://ukraina.ru/20220910/1038579617.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_0:106:335:441_100x100_80_0_0_b1671bddf7723993d3fabb8fde20242f.jpg

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эксклюзив, дмитрий ковалевич, украина, львов, переселенцы, внутренние переселенцы, галичина, сво