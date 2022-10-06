https://ukraina.ru/20221006/1039430405.html
Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель
Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель - 06.10.2022 Украина.ру
Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель
Москва не станет ставить ультиматумы НАТО из-за того, что в распоряжении альянса есть ядерное оружие. Таким мнением поделился обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
2022-10-06T09:04
2022-10-06T09:04
2022-10-06T09:21
нато
россия
новости
эксперт
петр акопов
владимир путин
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"Путин в февральском обращении сразу сказал, что "сунетесь-пожалеете". Но он имел ввиду присутствие НАТО на Украине своими вооруженными силами. Пока этого не происходит. До начала прямого столкновения натовских войск с нами на территории Украины я не вижу смысла ставить им новые ультиматумы", - объяснил Акопов.Он напомнил, что российская сторона предупредила альянс, что его прямое участие в этом конфликте недопустимо.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, россия, новости, эксперт, петр акопов, владимир путин
НАТО, Россия, Новости, эксперт, Петр Акопов, Владимир Путин
Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель
09:04 06.10.2022 (обновлено: 09:21 06.10.2022)
Москва не станет ставить ультиматумы НАТО из-за того, что в распоряжении альянса есть ядерное оружие. Таким мнением поделился обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру
"Путин в февральском обращении сразу сказал, что "сунетесь-пожалеете". Но он имел ввиду присутствие НАТО на Украине своими вооруженными силами. Пока этого не происходит. До начала прямого столкновения натовских войск с нами на территории Украины я не вижу смысла ставить им новые ультиматумы", - объяснил Акопов.
Он напомнил, что российская сторона предупредила альянс, что его прямое участие в этом конфликте недопустимо.
"И они это условие соблюдают. Потому что инструкторы и поставка оружия – это одно, а прямое участие вооруженных сил – другое", - сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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