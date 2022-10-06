https://ukraina.ru/20221006/1039430405.html

Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель

Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель - 06.10.2022 Украина.ру

Россия не будет ставить ультиматумы НАТО — обозреватель

Москва не станет ставить ультиматумы НАТО из-за того, что в распоряжении альянса есть ядерное оружие. Таким мнением поделился обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

2022-10-06T09:04

2022-10-06T09:04

2022-10-06T09:21

нато

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новости

эксперт

петр акопов

владимир путин

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"Путин в февральском обращении сразу сказал, что "сунетесь-пожалеете". Но он имел ввиду присутствие НАТО на Украине своими вооруженными силами. Пока этого не происходит. До начала прямого столкновения натовских войск с нами на территории Украины я не вижу смысла ставить им новые ультиматумы", - объяснил Акопов.Он напомнил, что российская сторона предупредила альянс, что его прямое участие в этом конфликте недопустимо.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, россия, новости, эксперт, петр акопов, владимир путин