Леонков: наша космическая разведка уступает находящейся в распоряжении Киева - 06.10.2022 Украина.ру
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Леонков: наша космическая разведка уступает находящейся в распоряжении Киева
Леонков: наша космическая разведка уступает находящейся в распоряжении Киева - 06.10.2022 Украина.ру
Леонков: наша космическая разведка уступает находящейся в распоряжении Киева
ВСУ обладают информационным превосходством перед союзными силами за счёт данных, получаемых киевским режимом от спутников США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2022-10-06T05:00
2022-10-06T05:00
новости
алексей леонков
разведка
спутники
беспилотники
всу
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Он, в частности, отметил работу на Украине глобальной спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX.Он также указал на большое количество тактических и стратегических беспилотников ВСУ, которые обновляют и поддерживают в режиме реального времени получаемую со спутников информацию для целеуказаний.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей леонков, разведка, спутники, беспилотники, всу
Новости, Алексей Леонков, разведка, спутники, беспилотники, ВСУ

Леонков: наша космическая разведка уступает находящейся в распоряжении Киева

05:00 06.10.2022
 
© slovoidilo.uaспутник «Сич-2-30»
спутник «Сич-2-30»
© slovoidilo.ua
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ВСУ обладают информационным превосходством перед союзными силами за счёт данных, получаемых киевским режимом от спутников США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Он, в частности, отметил работу на Украине глобальной спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX.

Если мы говорим о нашей системе воздушной и космической разведки, она количественно уступает противнику в космических аппаратах

Алексей Леонков
Военный эксперт
Он также указал на большое количество тактических и стратегических беспилотников ВСУ, которые обновляют и поддерживают в режиме реального времени получаемую со спутников информацию для целеуказаний.
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:59
Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на УкраинеСпособы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлексей ЛеонковразведкаспутникибеспилотникиВСУ
 
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