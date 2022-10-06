Леонков: наша космическая разведка уступает находящейся в распоряжении Киева

Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на Украине Способы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру