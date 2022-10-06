Леонков: наша космическая разведка уступает находящейся в распоряжении Киева
ВСУ обладают информационным превосходством перед союзными силами за счёт данных, получаемых киевским режимом от спутников США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Он, в частности, отметил работу на Украине глобальной спутниковой системы Starlink американской компании SpaceX.
Если мы говорим о нашей системе воздушной и космической разведки, она количественно уступает противнику в космических аппаратах
Он также указал на большое количество тактических и стратегических беспилотников ВСУ, которые обновляют и поддерживают в режиме реального времени получаемую со спутников информацию для целеуказаний.
22 июля, 14:59Не американские спутники. Военный эксперт Баранец о главной проблеме России на УкраинеСпособы борьбы с американскими спутниками, передающими разведданные ВСУ, у России есть. Но мы сейчас и так понимаем, чего нам не хватает для более успешного ведения операции. У нас проблема с беспилотниками. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.