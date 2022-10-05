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О чем херсонцы просят Бога - спецрепортаж
О чем херсонцы просят Бога - спецрепортаж - 05.10.2022 Украина.ру
О чем херсонцы просят Бога - спецрепортаж
Корреспонденты Украина.ру Руфина Жаляева и Василий Ткач, которые сейчас находятся в Херсоне, побывали в Свято-Духовском Кафедральном Соборе и пообщались со... Украина.ру, 05.10.2022
2022-10-05T14:42
2022-10-05T14:42
2022-10-05T14:42
видео
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Корреспонденты Украина.ру Руфина Жаляева и Василий Ткач, которые сейчас находятся в Херсоне, побывали в Свято-Духовском Кафедральном Соборе и пообщались со священником Максимом Тарасенко. Храм продолжает свою работу, несмотря на обстрелы. Из нашего специального репортажа Вы узнаете, как вера помогает пережить тяжелые времена, как каноническая церковь относится к тем, кто уезжает из города, а также о том, что больше всего беспокоит местных жителей.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Корреспонденты Украина.ру Руфина Жаляева и Василий Ткач, которые сейчас находятся в Херсоне, побывали в Свято-Духовском Кафедральном Соборе и пообщались со священником Максимом Тарасенко. Храм продолжает свою работу, несмотря на обстрелы. Из нашего специального репортажа Вы узнаете, как вера помогает пережить тяжелые времена, как каноническая церковь относится к тем, кто уезжает из города, а также о том, что больше всего беспокоит местных жителей.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.