Посол РФ рассказал о встрече в МИД Казахстана по поводу скандального украинского посла - 05.10.2022 Украина.ру
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Посол РФ рассказал о встрече в МИД Казахстана по поводу скандального украинского посла
Посол РФ рассказал о встрече в МИД Казахстана по поводу скандального украинского посла - 05.10.2022 Украина.ру
Посол РФ рассказал о встрече в МИД Казахстана по поводу скандального украинского посла
Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил, что в среду, 5 октября, обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла, призывавшего "убивать как можно больше русских". Об этом сообщили РИА Новости
2022-10-05T12:25
2022-10-05T12:25
россия
казахстан
украина
посол
убийства
призыв
новости
захарова
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Ранее украинский посол в Астане Петр Врублевский опубликовал в соцсетях видео, где заявил, что "украинский режим старается убить как можно больше русских". Позже пресс-служба МИД республики сообщила, что ему выразили протест в связи с этим высказыванием и 8 сентября посол покинул Казахстан по требованию властей. Однако в итоге оказалось, что это не так.Накануне Захарова сообщила, что Российская Федерация отреагировала на произошедшее: посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ. По ее словам, обещания Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки и "никогда не вернется" в страну, выполнены не были.Представитель МИД подчеркнула: Москва рассчитывает, что Казахстан не станет идти на поводу у Киева и "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста". Также Захарова напомнила, что 147 статья Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни.
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россия, казахстан, украина, посол, убийства, призыв, новости, захарова
Россия, Казахстан, Украина, посол, убийства, призыв, Новости, Захарова

Посол РФ рассказал о встрече в МИД Казахстана по поводу скандального украинского посла

12:25 05.10.2022
 
© Фото : СС0, pixabay.com
- РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : СС0, pixabay.com
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Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин заявил, что в среду, 5 октября, обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг украинского посла, призывавшего "убивать как можно больше русских". Об этом сообщили РИА Новости

"Встреча [в МИД Казахстана] состоялась. Все то, что сказано в комментарии [официального представителя МИД РФ Марии] Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал он.

Ранее украинский посол в Астане Петр Врублевский опубликовал в соцсетях видео, где заявил, что "украинский режим старается убить как можно больше русских". Позже пресс-служба МИД республики сообщила, что ему выразили протест в связи с этим высказыванием и 8 сентября посол покинул Казахстан по требованию властей. Однако в итоге оказалось, что это не так.
Накануне Захарова сообщила, что Российская Федерация отреагировала на произошедшее: посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев был вызван в МИД РФ. По ее словам, обещания Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки и "никогда не вернется" в страну, выполнены не были.
Представитель МИД подчеркнула: Москва рассчитывает, что Казахстан не станет идти на поводу у Киева и "примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста". Также Захарова напомнила, что 147 статья Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
11:45
"Безумная идея": Захарова рассказала, к чему приведут попытки лишить РФ права вето в ООНОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки реформировать ООН, лишив Россию права вето в Совбезе, убивает идею, заложенную в эту организацию. Ее слова прозвучали 5 октября в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Запад и ООН. Удар по России под видом реформы?"
 
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