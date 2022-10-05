https://ukraina.ru/20221005/1039391797.html
"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев
"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев - 05.10.2022 Украина.ру
"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев
Данные о гибели на Украине мобилизованных жителей Ольгинского и Кавалеровского районов Приморья не соответствуют действительности, заявил заявил врио военного комиссара этих районов Олег Солодовников в Telegram-канале администрации Кавалеровского муниципального района
2022-10-05T08:37
2022-10-05T08:37
2022-10-05T08:37
новости
приморье
мобилизация
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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приморье, мобилизация
Новости, Приморье, мобилизация
"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев
Данные о гибели на Украине мобилизованных жителей Ольгинского и Кавалеровского районов Приморья не соответствуют действительности, заявил заявил врио военного комиссара этих районов Олег Солодовников в Telegram-канале администрации Кавалеровского муниципального района
"Уважаемые жители Кавалеровского района. Сейчас по району ходит большое количество слухов о гибели наших земляков на Украине. Хочу заверить, что в военный комиссариат Кавалеровского и Ольгинского районов Приморского края на сегодняшний момент не поступало сообщений о гибели жителей Кавалеровского или Ольгинского района. Сохраняйте спокойствие", - сказал Солодовников.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.