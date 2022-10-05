https://ukraina.ru/20221005/1039391797.html

"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев

"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев - 05.10.2022 Украина.ру

"Ходит много слухов": комиссариат опроверг данные о гибели на Украине мобилизованных приморцев

Данные о гибели на Украине мобилизованных жителей Ольгинского и Кавалеровского районов Приморья не соответствуют действительности, заявил заявил врио военного комиссара этих районов Олег Солодовников в Telegram-канале администрации Кавалеровского муниципального района

2022-10-05T08:37

2022-10-05T08:37

2022-10-05T08:37

новости

приморье

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039228429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6a7cd481c7a176010ba189f06c71fe.jpg

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ukraina.ru/20220926/1039080413.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, приморье, мобилизация