https://ukraina.ru/20221005/1039353461.html
Командир "Русского легиона", защищавшего Красный Лиман, объяснил, что помешало удержать город
Командир "Русского легиона", защищавшего Красный Лиман, объяснил, что помешало удержать город - 05.10.2022 Украина.ру
Командир "Русского легиона", защищавшего Красный Лиман, объяснил, что помешало удержать город
За несколько недель до наступления ВСУ на Красный Лиман появлялись сообщения, что это произойдет. Чего не хватило, чтобы успешно удержать город, в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона" Сергей "Фомич" Фомченков
2022-10-05T06:30
2022-10-05T06:30
2022-10-05T06:30
новости
красный лиман
город
всу
наступление
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По его словам, чтобы удерживать это направление, понадобились бы резервы значительно превышающие те, что по факту прибыли. Кроме того, считает командир, перекинуть их туда надо было значительно раньше, сразу после выхода из окружения Изюмской группировки.Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, город, всу, наступление
Командир "Русского легиона", защищавшего Красный Лиман, объяснил, что помешало удержать город
За несколько недель до наступления ВСУ на Красный Лиман появлялись сообщения, что это произойдет. Чего не хватило, чтобы успешно удержать город, в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона" Сергей "Фомич" Фомченков