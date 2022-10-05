https://ukraina.ru/20221005/1039353279.html
Командир "Русского легиона" рассказал о реальном соотношении сил в Красном Лимане
Командир "Русского легиона" рассказал о реальном соотношении сил в Красном Лимане - 05.10.2022 Украина.ру
Командир "Русского легиона" рассказал о реальном соотношении сил в Красном Лимане
Силы на линии фронта в Красном Лимане были не равны. На одного бойца союзных войск приходилось 100-140 военных ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман, Сергей "Фомич" Фомченков
2022-10-05T06:00
2022-10-05T06:00
2022-10-05T06:00
новости
красный лиман
бойцы
всу
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Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру ранее сообщил, что по его подсчетам на Красный Лиман наступало от 15 до 20 тысяч военных ВСУ. При этом численность отряда союзных войск была куда меньше.По его словам, свои позиции 13-й БАРС удерживал до конца, и если бы не глубокий охват противником всего Лиманского района, удерживать территории удавалось бы и дальше.Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221004/1039346096.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, красный лиман, бойцы, всу
Новости, Красный Лиман, бойцы, ВСУ
Командир "Русского легиона" рассказал о реальном соотношении сил в Красном Лимане
Силы на линии фронта в Красном Лимане были не равны. На одного бойца союзных войск приходилось 100-140 военных ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир "Русского легиона", защищавшего несколько недель Красный Лиман, Сергей "Фомич" Фомченков
Исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса, полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру ранее сообщил, что по его подсчетам на Красный Лиман наступало от 15 до 20 тысяч военных ВСУ. При этом численность отряда союзных войск была куда меньше.
"Наш 13-й БАРС "Русский Легион" имел на позициях на этом направлении не более 140 человек личного состава, которые удерживали протяженную линию фронта вдоль Дробышево и Новосёлок северо-западнее Лимана, не позволяя противнику обойти и окружить Лиман с этого направления", - сказал командир Фомченков.
По его словам, свои позиции 13-й БАРС удерживал до конца, и если бы не глубокий охват противником всего Лиманского района, удерживать территории удавалось бы и дальше.
Полностью интервью с Сергеем Фомченковым можно прочитать здесь: