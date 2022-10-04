Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео - 04.10.2022 Украина.ру
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Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео
Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео - 04.10.2022 Украина.ру
Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео
Глава Военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал нам о том, чем живёт Новая Каховка, какие Украина.ру, 04.10.2022
2022-10-04T15:10
2022-10-04T15:10
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Глава Военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал нам о том, чем живёт Новая Каховка, какие настроения царят в городе после присоединения к России, насколько серьезна ситуация с обстрелами, а также насколько город готов к отопительному сезону и какие ещё проблемы предстоит решить:0:31 – Реакция жителей Новой Каховки на присоединение к России;4:30 – Удары по городу и основные опасности;9:00 – Отопительный сезон, нормализация жизни, наличие работы; Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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видео, видео
Видео

Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео

15:10 04.10.2022
 
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Глава Военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал нам о том, чем живёт Новая Каховка, какие настроения царят в городе после присоединения к России, насколько серьезна ситуация с обстрелами, а также насколько город готов к отопительному сезону и какие ещё проблемы предстоит решить:
0:31 – Реакция жителей Новой Каховки на присоединение к России;
4:30 – Удары по городу и основные опасности;
9:00 – Отопительный сезон, нормализация жизни, наличие работы;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.
В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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