https://ukraina.ru/20221004/1039374280.html

Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео

Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео - 04.10.2022 Украина.ру

Антирекорд от Украины: 74 ракеты по городу за 5 часов! Леонтьев о том, как живёт Новая Каховка. Видео

Глава Военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал нам о том, чем живёт Новая Каховка, какие Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T15:10

2022-10-04T15:10

2022-10-04T15:10

видео

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Глава Военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал нам о том, чем живёт Новая Каховка, какие настроения царят в городе после присоединения к России, насколько серьезна ситуация с обстрелами, а также насколько город готов к отопительному сезону и какие ещё проблемы предстоит решить:0:31 – Реакция жителей Новой Каховки на присоединение к России;4:30 – Удары по городу и основные опасности;9:00 – Отопительный сезон, нормализация жизни, наличие работы; Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы по вопросу вхождения данных регионов в состав Российской Федерации. Более 80% людей, принявших участие в голосовании, выразили желание стать частью России.В пятницу, 30 сентября, в Кремле были подписаны официальные документы. Президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Запорожской области Евгений Балицкий и Херсонской области Владимир Сальдо подписали договоры о включении республик Донбасса и областей Северной Таврии в состав Российской Федерации. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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