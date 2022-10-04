Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне - 04.10.2022 Украина.ру
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Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне
Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне - 04.10.2022 Украина.ру
Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне
Частичная мобилизация в зону спецоперации продолжается по всей России. На кадрах можно увидеть, как призывники из Севастополя, Кемерово и Якутска прощаются с... Украина.ру, 04.10.2022
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Частичная мобилизация в зону спецоперации продолжается по всей России. На кадрах можно увидеть, как призывники из Севастополя, Кемерово и Якутска прощаются с близкими.В Севастополе жители города провожали мужчин в автобусы аплодисментами. Военнообязанный житель Якутии поделился своими впечатлениями. "В начале лета я был на Донбассе, восстанавливал город Кировское. То, что там я увидел, то, что я там услышал…И сейчас объявили мобилизацию, поэтому я не мог остаться в стороне", - сказан он. Президент России Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию в ходе своего выступления 21 сентября. Мобилизация стартовала в этот же день.
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Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне

13:27 04.10.2022
 
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Частичная мобилизация в зону спецоперации продолжается по всей России. На кадрах можно увидеть, как призывники из Севастополя, Кемерово и Якутска прощаются с близкими.
В Севастополе жители города провожали мужчин в автобусы аплодисментами. Военнообязанный житель Якутии поделился своими впечатлениями. "В начале лета я был на Донбассе, восстанавливал город Кировское. То, что там я увидел, то, что я там услышал…
И сейчас объявили мобилизацию, поэтому я не мог остаться в стороне", - сказан он. Президент России Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию в ходе своего выступления 21 сентября. Мобилизация стартовала в этот же день.
 
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