https://ukraina.ru/20221004/1039366827.html

Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне

Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне - 04.10.2022 Украина.ру

Иду с гордостью! С каким настроем уходят мобилизованные россияне

Частичная мобилизация в зону спецоперации продолжается по всей России. На кадрах можно увидеть, как призывники из Севастополя, Кемерово и Якутска прощаются с... Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T13:27

2022-10-04T13:27

2022-10-04T13:27

видео

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Частичная мобилизация в зону спецоперации продолжается по всей России. На кадрах можно увидеть, как призывники из Севастополя, Кемерово и Якутска прощаются с близкими.В Севастополе жители города провожали мужчин в автобусы аплодисментами. Военнообязанный житель Якутии поделился своими впечатлениями. "В начале лета я был на Донбассе, восстанавливал город Кировское. То, что там я увидел, то, что я там услышал…И сейчас объявили мобилизацию, поэтому я не мог остаться в стороне", - сказан он. Президент России Владимир Путин объявил частичную военную мобилизацию в ходе своего выступления 21 сентября. Мобилизация стартовала в этот же день.

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