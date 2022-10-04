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"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского

"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского - 04.10.2022 Украина.ру

"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского

США, осуществляющие полный контроль над киевским режимом, заставили его отказаться от достигнутых в марте на стамбульских переговорах договорённостей с Россией. С таким обвинением выступил 3 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе

2022-10-04T12:46

2022-10-04T12:46

2022-10-04T12:46

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переговоры

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Он напомнил, что в марте турецкое правительство выступило посредником, организовав на своей территории переговоры представителей России и Украины. Он рассказал, что стороны были "очень, очень" близки к достижению соглашения.Он добавил, что это предотвратило бы дальнейший ущерб мировой экономике, а также опасность ядерного конфликта. Карлсон рассказал, что прогресс на переговорах был настолько существенным, что российский президент Владимир Путин говорил, что встретится с главой Украины Владимиром Зеленским для подписания мирного договора. Зеленский тоже объявлял о своей готовности к диалогу, напомнил Карлсон.Администрации Байдена, заставившей Зеленского отказаться от дальнейших переговоров, не нужен был мир, ей была нужна война с Россией для смены режима в этой стране, и сейчас это стало более, чем очевидно, заявил Карлсон.

https://ukraina.ru/20221004/1039344427.html

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новости, джо байден, сша, карлсон, fox news, сми, владимир зеленский, владимир путин, турция, переговоры, киевский режим