"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского
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США, осуществляющие полный контроль над киевским режимом, заставили его отказаться от достигнутых в марте на стамбульских переговорах договорённостей с Россией. С таким обвинением выступил 3 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе
Он напомнил, что в марте турецкое правительство выступило посредником, организовав на своей территории переговоры представителей России и Украины. Он рассказал, что стороны были "очень, очень" близки к достижению соглашения.
Украина была готова гарантировать свой нейтралитет, что означает, что она не вступила бы в НАТО, и это то, чего больше всего хотели русские. В обмен на это, российское правительство вывело бы свои войска с Украины. И это было бы изящное решение, для всех нас, естественно
Он добавил, что это предотвратило бы дальнейший ущерб мировой экономике, а также опасность ядерного конфликта. Карлсон рассказал, что прогресс на переговорах был настолько существенным, что российский президент Владимир Путин говорил, что встретится с главой Украины Владимиром Зеленским для подписания мирного договора. Зеленский тоже объявлял о своей готовности к диалогу, напомнил Карлсон.
Но внезапно, Зеленский не смог действовать в одиночку. Вопреки тому, что вы можете слышать в новостях NBC, Зеленский не является независимым лидером демократической страны. Такого и близко нет, это сказка. Зеленский – клиент администрации [Джо] Байдена, которая и управляет его страной
Администрации Байдена, заставившей Зеленского отказаться от дальнейших переговоров, не нужен был мир, ей была нужна война с Россией для смены режима в этой стране, и сейчас это стало более, чем очевидно, заявил Карлсон.
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