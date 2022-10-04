"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского - 04.10.2022 Украина.ру
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"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского
"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского - 04.10.2022 Украина.ру
"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского
США, осуществляющие полный контроль над киевским режимом, заставили его отказаться от достигнутых в марте на стамбульских переговорах договорённостей с Россией. С таким обвинением выступил 3 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе
2022-10-04T12:46
2022-10-04T12:46
новости
джо байден
сша
карлсон
fox news
сми
владимир зеленский
владимир путин
турция
переговоры
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Он напомнил, что в марте турецкое правительство выступило посредником, организовав на своей территории переговоры представителей России и Украины. Он рассказал, что стороны были "очень, очень" близки к достижению соглашения.Он добавил, что это предотвратило бы дальнейший ущерб мировой экономике, а также опасность ядерного конфликта. Карлсон рассказал, что прогресс на переговорах был настолько существенным, что российский президент Владимир Путин говорил, что встретится с главой Украины Владимиром Зеленским для подписания мирного договора. Зеленский тоже объявлял о своей готовности к диалогу, напомнил Карлсон.Администрации Байдена, заставившей Зеленского отказаться от дальнейших переговоров, не нужен был мир, ей была нужна война с Россией для смены режима в этой стране, и сейчас это стало более, чем очевидно, заявил Карлсон.
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новости, джо байден, сша, карлсон, fox news, сми, владимир зеленский, владимир путин, турция, переговоры, киевский режим
Новости, Джо Байден, США, Карлсон, Fox News, СМИ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Турция, переговоры, киевский режим

"Клиент администрации Байдена": в США раскритиковали Зеленского

12:46 04.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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США, осуществляющие полный контроль над киевским режимом, заставили его отказаться от достигнутых в марте на стамбульских переговорах договорённостей с Россией. С таким обвинением выступил 3 октября обозреватель американского телеканала Fox News Такер Карлсон, выступая в своей программе
Он напомнил, что в марте турецкое правительство выступило посредником, организовав на своей территории переговоры представителей России и Украины. Он рассказал, что стороны были "очень, очень" близки к достижению соглашения.

Украина была готова гарантировать свой нейтралитет, что означает, что она не вступила бы в НАТО, и это то, чего больше всего хотели русские. В обмен на это, российское правительство вывело бы свои войска с Украины. И это было бы изящное решение, для всех нас, естественно

Такер Карлсон
Обозреватель Fox News
Он добавил, что это предотвратило бы дальнейший ущерб мировой экономике, а также опасность ядерного конфликта. Карлсон рассказал, что прогресс на переговорах был настолько существенным, что российский президент Владимир Путин говорил, что встретится с главой Украины Владимиром Зеленским для подписания мирного договора. Зеленский тоже объявлял о своей готовности к диалогу, напомнил Карлсон.

Но внезапно, Зеленский не смог действовать в одиночку. Вопреки тому, что вы можете слышать в новостях NBC, Зеленский не является независимым лидером демократической страны. Такого и близко нет, это сказка. Зеленский – клиент администрации [Джо] Байдена, которая и управляет его страной

Такер Карлсон
Администрации Байдена, заставившей Зеленского отказаться от дальнейших переговоров, не нужен был мир, ей была нужна война с Россией для смены режима в этой стране, и сейчас это стало более, чем очевидно, заявил Карлсон.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
07:23
Турецкий журналист раскритиковал власти своей страны за недостаточную миротворческую активностьПравительство Турции предоставило свою территорию для переговоров России и Украины, но этим и ограничилось. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий журналист, политолог и общественный деятель Окай Депрем
 
НовостиДжо БайденСШАКарлсонFox NewsСМИВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТурцияпереговорыкиевский режим
 
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