https://ukraina.ru/20221004/1039326831.html

Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте

Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте - 04.10.2022 Украина.ру

Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте

Добровольцев из бригады "Дон" не принимают в местных больницах на фронте, несколько дней подержат, сделают анализы, диагноз поставят и отпускают, заявил боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру

2022-10-04T04:07

2022-10-04T04:07

2022-10-04T04:07

новости

добровольцы

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Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть убитые и раненные, "с каждым может все, что угодно случиться".По его словам, в больнице в Новой Каховке добровольцам даже воду не дают попить.Но добровольцы будут выполнять задачи несмотря ни на что до победы, заключил "Князь".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, добровольцы