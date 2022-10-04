Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте - 04.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221004/1039326831.html
Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте
Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте - 04.10.2022 Украина.ру
Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте
Добровольцев из бригады "Дон" не принимают в местных больницах на фронте, несколько дней подержат, сделают анализы, диагноз поставят и отпускают, заявил боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T04:07
2022-10-04T04:07
новости
добровольцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103020/70/1030207068_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_13630b5322dd291c690d2a9a18216608.jpg
Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть убитые и раненные, "с каждым может все, что угодно случиться".По его словам, в больнице в Новой Каховке добровольцам даже воду не дают попить.Но добровольцы будут выполнять задачи несмотря ни на что до победы, заключил "Князь".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103020/70/1030207068_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_c80c95ecb90f6d6480a608300f86fbbb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, добровольцы
Новости, добровольцы

Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте

04:07 04.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Добровольцев из бригады "Дон" не принимают в местных больницах на фронте, несколько дней подержат, сделают анализы, диагноз поставят и отпускают, заявил боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть убитые и раненные, "с каждым может все, что угодно случиться".
Плохо то, что есть случаи, когда наших 300-х (раненых) в местных больницах не принимают. Только два-три дня подержат, сделают анализы, диагноз поставят, назначат лечение, а потом говорят - идите дальше сами лечитесь. Вы же добровольцы, за это деньги получаете.
позывной "Князь"
боец казачьей бригады "Дон"
По его словам, в больнице в Новой Каховке добровольцам даже воду не дают попить.
Но добровольцы будут выполнять задачи несмотря ни на что до победы, заключил "Князь".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 09:33
"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле
 
Новостидобровольцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Фёдоров: американцы готовы доплатить миллиарды, лишь бы Россия нанесла ядерный удар по Украине
06:07Нам важно выходить на новые рубежи – Евсеев о передвижениях ВС РФ в ДНР
06:00Подберезкин о рисках ядерной войны: Украина фактически является членом НАТО
05:53"Отступать некуда": военный эксперт объяснил, почему ВС РФ должны любой ценой вгрызаться в Кременную
05:45Федоров объяснил, как связаны мобилизация и ядерное оружие
05:35Эксперт рассказал о необходимости срочных "кадровых выводов" в российской армии из-за Красного Лимана
05:30Доброволец "Князь" рассказал, как создавалась казачья бригада "Дон"
05:25Гаспарян объяснил, чего США хотят от ЕС и при чем здесь ядерная угроза
05:15Депутат ГД РФ: нынешний референдум - логичный итог 1945 года
05:07Нам нужно выстоять и здесь, и на юге, и на других рубежах – Евсеев о ситуации на фронте
05:00Рожин рассказал о причинах отступления из Харьковской области и Красного Лимана
04:53"Россия победит": военный эксперт рассказал, как войска РФ смогли бы спасти Красный Лиман
04:45Депутат ГД РФ назвал способ России уравнять счет с США
04:37"Надо обороняться и контратаковать": Евсеев о том, какая ситуация будет на фронте в ближайшие две недели
04:30"Они хрен пройдут": доброволец "Князь" рассказал, как развиваются события на фронте
04:23"Украина играет ва-банк": военный эксперт Евсеев рассказал, какая ситуация сейчас в Красном Лимане
04:15Фёдоров рассказал, как повлияет мобилизация на экономику России
04:07Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте
04:05Журналист: в Турции начали понимать, что интересы страны лежат в одной плоскости не с Украиной
04:00Подберезкин рассказал, что изменится на фронте от ухода четырех областей от Украины
Лента новостейМолния