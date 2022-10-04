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Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте
Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте - 04.10.2022 Украина.ру
Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте
Добровольцев из бригады "Дон" не принимают в местных больницах на фронте, несколько дней подержат, сделают анализы, диагноз поставят и отпускают, заявил боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
2022-10-04T04:07
2022-10-04T04:07
2022-10-04T04:07
новости
добровольцы
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Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть убитые и раненные, "с каждым может все, что угодно случиться".По его словам, в больнице в Новой Каховке добровольцам даже воду не дают попить.Но добровольцы будут выполнять задачи несмотря ни на что до победы, заключил "Князь".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, добровольцы
Боец с позывным "Князь" о том, как раненных добровольцев лечат в больницах на фронте
Добровольцев из бригады "Дон" не принимают в местных больницах на фронте, несколько дней подержат, сделают анализы, диагноз поставят и отпускают, заявил боец казачьей бригады "Дон" с позывным "Князь" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в бригаде "Дон" есть убитые и раненные, "с каждым может все, что угодно случиться".
Плохо то, что есть случаи, когда наших 300-х (раненых) в местных больницах не принимают. Только два-три дня подержат, сделают анализы, диагноз поставят, назначат лечение, а потом говорят - идите дальше сами лечитесь. Вы же добровольцы, за это деньги получаете.
позывной "Князь"
боец казачьей бригады "Дон"
По его словам, в больнице в Новой Каховке добровольцам даже воду не дают попить.
Но добровольцы будут выполнять задачи несмотря ни на что до победы, заключил "Князь".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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