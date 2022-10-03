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"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО
"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО - 03.10.2022 Украина.ру
"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО
У трёх группировок союзных сил, проводящих спецоперацию на Украине, должен быть один командующий, однако никто не знает, есть ли он в настоящее время. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2022-10-03T14:49
2022-10-03T14:49
2022-10-03T14:49
новости
геннадий алехин
спецоперация
командующие
вс рф
минобороны рф
росгвардия
народная милиция лднр
"вагнеровцы"
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Эксперт указал, что у него создалось впечатление, что по-настоящему единого руководства специальной военной операции не существует.Он добавил, что на Украине, кроме частей ВС РФ, воюют подразделения Росгвардии, ЧВК "Вагнер", Народные милиции Донбасса и другие подразделения. Поэтому необходимы чёткие и согласованные действия.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220718/1036531121.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий алехин, спецоперация, командующие, вс рф, минобороны рф, росгвардия, народная милиция лднр, "вагнеровцы"
Новости, Геннадий Алехин, Спецоперация, командующие, ВС РФ, Минобороны РФ, Росгвардия, Народная милиция ЛДНР, "вагнеровцы"
"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО
У трёх группировок союзных сил, проводящих спецоперацию на Украине, должен быть один командующий, однако никто не знает, есть ли он в настоящее время. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин