https://ukraina.ru/20221003/1039329262.html

"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО

"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО - 03.10.2022 Украина.ру

"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО

У трёх группировок союзных сил, проводящих спецоперацию на Украине, должен быть один командующий, однако никто не знает, есть ли он в настоящее время. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин

2022-10-03T14:49

2022-10-03T14:49

2022-10-03T14:49

новости

геннадий алехин

спецоперация

командующие

вс рф

минобороны рф

росгвардия

народная милиция лднр

"вагнеровцы"

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Эксперт указал, что у него создалось впечатление, что по-настоящему единого руководства специальной военной операции не существует.Он добавил, что на Украине, кроме частей ВС РФ, воюют подразделения Росгвардии, ЧВК "Вагнер", Народные милиции Донбасса и другие подразделения. Поэтому необходимы чёткие и согласованные действия.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036531121.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геннадий алехин, спецоперация, командующие, вс рф, минобороны рф, росгвардия, народная милиция лднр, "вагнеровцы"