"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО - 03.10.2022 Украина.ру
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"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО
"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО - 03.10.2022 Украина.ру
"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО
У трёх группировок союзных сил, проводящих спецоперацию на Украине, должен быть один командующий, однако никто не знает, есть ли он в настоящее время. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
2022-10-03T14:49
2022-10-03T14:49
новости
геннадий алехин
спецоперация
командующие
вс рф
минобороны рф
росгвардия
народная милиция лднр
"вагнеровцы"
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Эксперт указал, что у него создалось впечатление, что по-настоящему единого руководства специальной военной операции не существует.Он добавил, что на Украине, кроме частей ВС РФ, воюют подразделения Росгвардии, ЧВК "Вагнер", Народные милиции Донбасса и другие подразделения. Поэтому необходимы чёткие и согласованные действия.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, геннадий алехин, спецоперация, командующие, вс рф, минобороны рф, росгвардия, народная милиция лднр, "вагнеровцы"
Новости, Геннадий Алехин, Спецоперация, командующие, ВС РФ, Минобороны РФ, Росгвардия, Народная милиция ЛДНР, "вагнеровцы"

"До сих пор не знаем имя командующего": Алехин назвал одну из проблем СВО

14:49 03.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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У трёх группировок союзных сил, проводящих спецоперацию на Украине, должен быть один командующий, однако никто не знает, есть ли он в настоящее время. Об этом в интервью Украина.ру рассказал бывший руководитель информационной службы Объединённой группировки российских войск Геннадий Алехин
Эксперт указал, что у него создалось впечатление, что по-настоящему единого руководства специальной военной операции не существует.

Элементарная логика требует, чтобы этими группировками командовал кто-то один, как это было в Чечне. А мы до сих пор не знаем имя командующего

Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный эксперт
Он добавил, что на Украине, кроме частей ВС РФ, воюют подразделения Росгвардии, ЧВК "Вагнер", Народные милиции Донбасса и другие подразделения. Поэтому необходимы чёткие и согласованные действия.

Ими должен командовать кто-то один, пусть даже из Минобороны. Я могу ошибаться. Может, такой человек есть. Но никто не знает об этом

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Рустам Мурадов
18 июля, 11:21
Стало известно, кто командует российской группой войск "Восток" на УкраинеВ Минобороны РФ 18 июля впервые с начала спецоперации назвали имя командующего российской группы войск "Восток", которая действует в Донбассе. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов
 
НовостиГеннадий АлехинСпецоперациякомандующиеВС РФМинобороны РФРосгвардияНародная милиция ЛДНР"вагнеровцы"
 
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