https://ukraina.ru/20220930/1039257792.html

К чему готовиться нашим военным и почему не называем виновных в подрыве "Северных потоков" - Царёв. Видео

К чему готовиться нашим военным и почему не называем виновных в подрыве "Северных потоков" - Царёв. Видео - 30.09.2022 Украина.ру

К чему готовиться нашим военным и почему не называем виновных в подрыве "Северных потоков" - Царёв. Видео

Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, чего ожидать от Запада и Украины после принятия в состав РФ новых территорий, что... Украина.ру, 30.09.2022

2022-09-30T14:14

2022-09-30T14:14

2022-09-30T14:14

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Депутат Верховной рады 4-7 созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал, чего ожидать от Запада и Украины после принятия в состав РФ новых территорий, что показывают действия ВС РФ в Красном Лимане, чего добивались США, подрывая "Северные потоки", а также о том, насколько мы близки к ядерной войне:00:55 – Что изменится после включения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России?06:20 – Что творится в Красном Лимане?11:10 – Продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ: как обезопасить всю линию фронта и спасти жизни людей?12:50 – Диверсии на "Северных потоках": каковы потери для России и к чему это приведет?20:30 – Чего добиваются США?30 сентября в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подпишет договоры о вступлении в состав РФ четырех новых территорий, сообщают журналисты кремлевского пула. Там же он встретится с главами Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

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