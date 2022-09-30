https://ukraina.ru/20220930/1039248464.html
Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации - 30.09.2022 Украина.ру
Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-30T12:27
2022-09-30T12:27
2022-09-30T12:27
новости
ядерная война
ядерное оружие
ядерная безопасность
юрий кнутов
песков
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745591c8d7f1e0d2aa792401b780647e.jpg
Он также отметил, что все ответы на "ядерную дискуссию" содержатся в соответствующей доктрине.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой и предостерег от провокаций, способных привести к обострению конфликта.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что политики на Западе плохо осознают все последствия применения ядерного оружия, однако главную обеспокоенность вызывает тревожит возможность тайной передачи ядерного оружия киевскому режиму.
https://ukraina.ru/20220929/1039218480.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417af33ad449731b773313662705c02e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерная война, ядерное оружие, ядерная безопасность, юрий кнутов, песков, кремль
Новости, ядерная война, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Юрий Кнутов, Песков, Кремль
Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести.
Он также отметил, что все ответы на "ядерную дискуссию" содержатся в соответствующей доктрине.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой и предостерег от провокаций, способных привести к обострению конфликта.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что политики на Западе плохо осознают все последствия применения ядерного оружия, однако главную обеспокоенность вызывает тревожит возможность тайной передачи ядерного оружия киевскому режиму.