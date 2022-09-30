Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации - 30.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220930/1039248464.html
Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации - 30.09.2022 Украина.ру
Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-30T12:27
2022-09-30T12:27
новости
ядерная война
ядерное оружие
ядерная безопасность
юрий кнутов
песков
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745591c8d7f1e0d2aa792401b780647e.jpg
Он также отметил, что все ответы на "ядерную дискуссию" содержатся в соответствующей доктрине.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой и предостерег от провокаций, способных привести к обострению конфликта.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что политики на Западе плохо осознают все последствия применения ядерного оружия, однако главную обеспокоенность вызывает тревожит возможность тайной передачи ядерного оружия киевскому режиму.
https://ukraina.ru/20220929/1039218480.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_417af33ad449731b773313662705c02e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ядерная война, ядерное оружие, ядерная безопасность, юрий кнутов, песков, кремль
Новости, ядерная война, Ядерное оружие, ядерная безопасность, Юрий Кнутов, Песков, Кремль

Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации

12:27 30.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Насчет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех ответственно себя вести.
Он также отметил, что все ответы на "ядерную дискуссию" содержатся в соответствующей доктрине.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой и предостерег от провокаций, способных привести к обострению конфликта.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что политики на Западе плохо осознают все последствия применения ядерного оружия, однако главную обеспокоенность вызывает тревожит возможность тайной передачи ядерного оружия киевскому режиму.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 15:11
Юрий Кнутов: Запад не просто так говорит о "ядерных ударах"
 
Новостиядерная войнаЯдерное оружиеядерная безопасностьЮрий КнутовПесковКремль
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Порошенко: Украина подаст заявку в НАТО
13:14Дело в грунте: Кнутов объяснил, почему США и ФРГ не хотят делиться с киевским режимом тяжёлыми танками
13:11Военный эксперт объяснил, что начнется, если ВСУ все же захватят Красный Лиман
13:09"Ядерный удар по Украине – удар по НАТО" - американский сенатор
13:03Россия должна быть частью безопасности Европы - Меркель
12:55Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
12:48"Бегать не собирался": российский боец ММА Минеев прибыл в военкомат по повестке
12:46Военный эксперт объяснил, что должна сделать Россия, чтобы не проиграть ВСУ в Красном Лимане
12:33"Акт агрессии": Песков ответил на вопрос об ударах по новым территориям
12:27Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации
12:24Украина.ру проводит пресс-конференцию с главами ВГА освобожденных территорий
12:18Юрий Кнутов: В Красном Лимане Россия сможет сдержать ВСУ только за счет своего лучшего оружия
12:18ВСУ обстреляли офис миссии ООН в Северодонецке
12:15Сталинград на Северском Донце. Что показывают действия ВС РФ на Красном Лимане
12:15Российские системы ПВО уничтожают более 90% HIMARS - Кнутов
12:14Пушилин сообщил об окружении Красного Лимана в полукольцо ВСУ
12:11Новая старая геополитическая реальность. Почему Россия имеет право изменять границы
12:01Теракты и убийства мирных жителей, бои под Красным Лиманом. Главное на Украине на 12:00 30 сентября
11:59Лукашенко рассказал, как за несколько дней можно достичь мира на Украине
11:36Контрактники не смогут уволиться до конца СВО
Лента новостейМолния