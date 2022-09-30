https://ukraina.ru/20220930/1039248464.html

Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации

Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации - 30.09.2022 Украина.ру

Песков озвучил позицию Кремля по дискуссии о ядерной эскалации

Кремле не хочет развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине, это безответственный подход, заявил 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-30T12:27

2022-09-30T12:27

2022-09-30T12:27

новости

ядерная война

ядерное оружие

ядерная безопасность

юрий кнутов

песков

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/07/1033360708_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745591c8d7f1e0d2aa792401b780647e.jpg

Он также отметил, что все ответы на "ядерную дискуссию" содержатся в соответствующей доктрине.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой и предостерег от провокаций, способных привести к обострению конфликта.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что политики на Западе плохо осознают все последствия применения ядерного оружия, однако главную обеспокоенность вызывает тревожит возможность тайной передачи ядерного оружия киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20220929/1039218480.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ядерная война, ядерное оружие, ядерная безопасность, юрий кнутов, песков, кремль