https://ukraina.ru/20220930/1039237986.html
В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США - 30.09.2022 Украина.ру
В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
Обсуждение новых антироссийских санкций странами ЕС указывает на полную потерю Евросоюзом "стратегической автономии" и на "растущую иррациональность" европейских политиков. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
2022-09-30T09:38
2022-09-30T09:38
2022-09-30T10:11
новости
global times
сша
ес
урсула фон дер ляйен
санкции
независимость
референдум
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Недавняя диверсия против газопроводов "Северный поток" и "Северной поток - 2" показала, насколько хрупка безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но даже по мере углубления энергетического кризиса Европа по-прежнему придерживается жёсткой линии Вашингтона в отношении России, не принимая во внимание негативного влияния такой политики на собственное положение, отмечает газета.Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз рассматривает восьмой пакет санкций против России в качестве ответа на проведённые в Донбассе и на востоке Украины референдумы, включая ограничение цен на российскую нефть, ставит под угрозу надежды Европы на решение своих энергетических проблем, считают в КитаеОпрометчивые санкционные решения, принимаемые официальными лицами Евросоюза, наносят ущерб самой Европе до такой степени, что некоторым людям и предприятиям приходится покидать континент перед лицом усугубляющегося кризиса, говорится в статье.Потеря Европой своей независимости является катастрофой как для континента, так и для всего мира, считает Global Times
https://ukraina.ru/20220907/1038516631.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, global times, сша, ес, урсула фон дер ляйен, санкции, независимость, референдум
Новости, Global Times, США, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, санкции, независимость, референдум
В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
09:38 30.09.2022 (обновлено: 10:11 30.09.2022)
Обсуждение новых антироссийских санкций странами ЕС указывает на полную потерю Евросоюзом "стратегической автономии" и на "растущую иррациональность" европейских политиков. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
Недавняя диверсия против газопроводов "Северный поток" и "Северной поток - 2" показала, насколько хрупка безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но даже по мере углубления энергетического кризиса Европа по-прежнему придерживается жёсткой линии Вашингтона в отношении России, не принимая во внимание негативного влияния такой политики на собственное положение, отмечает
газета.
Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз рассматривает восьмой пакет санкций против России в качестве ответа на проведённые в Донбассе и на востоке Украины референдумы, включая ограничение цен на российскую нефть, ставит под угрозу надежды Европы на решение своих энергетических проблем, считают в Китае
Для Европы является абсолютной трагедией рост её зависимости от Вашингтона до такой степени, что ей приходится плясать под дудку США в том, что касается политики в отношении России. Страны ЕС шаг за шагом усиливают санкции против России. В конце концов, пострадают и ЕС, и Россия, зато потребности США будут удовлетворены
Опрометчивые санкционные решения, принимаемые официальными лицами Евросоюза, наносят ущерб самой Европе до такой степени, что некоторым людям и предприятиям приходится покидать континент перед лицом усугубляющегося кризиса, говорится в статье.
Потеря Европой своей независимости является катастрофой как для континента, так и для всего мира, считает Global Times