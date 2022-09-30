В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США - 30.09.2022 Украина.ру
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В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США - 30.09.2022 Украина.ру
В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США
Обсуждение новых антироссийских санкций странами ЕС указывает на полную потерю Евросоюзом "стратегической автономии" и на "растущую иррациональность" европейских политиков. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
2022-09-30T09:38
2022-09-30T10:11
новости
global times
сша
ес
урсула фон дер ляйен
санкции
независимость
референдум
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Недавняя диверсия против газопроводов "Северный поток" и "Северной поток - 2" показала, насколько хрупка безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но даже по мере углубления энергетического кризиса Европа по-прежнему придерживается жёсткой линии Вашингтона в отношении России, не принимая во внимание негативного влияния такой политики на собственное положение, отмечает газета.Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз рассматривает восьмой пакет санкций против России в качестве ответа на проведённые в Донбассе и на востоке Украины референдумы, включая ограничение цен на российскую нефть, ставит под угрозу надежды Европы на решение своих энергетических проблем, считают в КитаеОпрометчивые санкционные решения, принимаемые официальными лицами Евросоюза, наносят ущерб самой Европе до такой степени, что некоторым людям и предприятиям приходится покидать континент перед лицом усугубляющегося кризиса, говорится в статье.Потеря Европой своей независимости является катастрофой как для континента, так и для всего мира, считает Global Times
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, global times, сша, ес, урсула фон дер ляйен, санкции, независимость, референдум
Новости, Global Times, США, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, санкции, независимость, референдум

В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США

09:38 30.09.2022 (обновлено: 10:11 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Восточного партнерства
Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Обсуждение новых антироссийских санкций странами ЕС указывает на полную потерю Евросоюзом "стратегической автономии" и на "растущую иррациональность" европейских политиков. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times
Недавняя диверсия против газопроводов "Северный поток" и "Северной поток - 2" показала, насколько хрупка безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но даже по мере углубления энергетического кризиса Европа по-прежнему придерживается жёсткой линии Вашингтона в отношении России, не принимая во внимание негативного влияния такой политики на собственное положение, отмечает газета.
Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз рассматривает восьмой пакет санкций против России в качестве ответа на проведённые в Донбассе и на востоке Украины референдумы, включая ограничение цен на российскую нефть, ставит под угрозу надежды Европы на решение своих энергетических проблем, считают в Китае

Для Европы является абсолютной трагедией рост её зависимости от Вашингтона до такой степени, что ей приходится плясать под дудку США в том, что касается политики в отношении России. Страны ЕС шаг за шагом усиливают санкции против России. В конце концов, пострадают и ЕС, и Россия, зато потребности США будут удовлетворены

Опрометчивые санкционные решения, принимаемые официальными лицами Евросоюза, наносят ущерб самой Европе до такой степени, что некоторым людям и предприятиям приходится покидать континент перед лицом усугубляющегося кризиса, говорится в статье.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:38
В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях"СМИ не рассказывают американцам, насколько тяжёлая ситуация сложилась в Европе в связи с её участием в антироссийских санкциях. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 сентября в издании The American Conservative
Потеря Европой своей независимости является катастрофой как для континента, так и для всего мира, считает Global Times
 
НовостиGlobal TimesСШАЕСУрсула фон дер Ляйенсанкциинезависимостьреферендум
 
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