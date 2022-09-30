https://ukraina.ru/20220930/1039237986.html

В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США

В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США - 30.09.2022 Украина.ру

В Китае рассказали о "катастрофических" результатах зависимости Европы от США

Обсуждение новых антироссийских санкций странами ЕС указывает на полную потерю Евросоюзом "стратегической автономии" и на "растущую иррациональность" европейских политиков. Такое мнение содержится в редакционной статье, опубликованной 29 сентября в китайской газете Global Times

2022-09-30T09:38

2022-09-30T09:38

2022-09-30T10:11

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урсула фон дер ляйен

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независимость

референдум

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Недавняя диверсия против газопроводов "Северный поток" и "Северной поток - 2" показала, насколько хрупка безопасность европейской энергетической инфраструктуры. Но даже по мере углубления энергетического кризиса Европа по-прежнему придерживается жёсткой линии Вашингтона в отношении России, не принимая во внимание негативного влияния такой политики на собственное положение, отмечает газета.Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз рассматривает восьмой пакет санкций против России в качестве ответа на проведённые в Донбассе и на востоке Украины референдумы, включая ограничение цен на российскую нефть, ставит под угрозу надежды Европы на решение своих энергетических проблем, считают в КитаеОпрометчивые санкционные решения, принимаемые официальными лицами Евросоюза, наносят ущерб самой Европе до такой степени, что некоторым людям и предприятиям приходится покидать континент перед лицом усугубляющегося кризиса, говорится в статье.Потеря Европой своей независимости является катастрофой как для континента, так и для всего мира, считает Global Times

https://ukraina.ru/20220907/1038516631.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, global times, сша, ес, урсула фон дер ляйен, санкции, независимость, референдум