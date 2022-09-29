https://ukraina.ru/20220929/1039207336.html

Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне

Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне - 29.09.2022 Украина.ру

Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне

В четверг 29 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, погибли два человека, сообщает минздрав региона в своем Telegram-канале

2022-09-29T12:15

2022-09-29T12:15

2022-09-29T12:15

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Оба погибших были извлечены из-под завалов, сообщили в министерстве.Также сообщается об обстреле Горловки (ДНР) и Рубежного (ЛНР), где погибли мирные жители.

https://ukraina.ru/20220929/1039206168.html

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2022

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новости, спецоперация, херсон, обстрелы, минздрав, жертвы