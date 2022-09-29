https://ukraina.ru/20220929/1039207336.html
Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне - 29.09.2022 Украина.ру
Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
В четверг 29 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, погибли два человека, сообщает минздрав региона в своем Telegram-канале
2022-09-29T12:15
2022-09-29T12:15
2022-09-29T12:15
новости
спецоперация
херсон
обстрелы
минздрав
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/90/1033529025_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_a77d9c1702e8c599bc2654c1a219e850.jpg
Оба погибших были извлечены из-под завалов, сообщили в министерстве.Также сообщается об обстреле Горловки (ДНР) и Рубежного (ЛНР), где погибли мирные жители.
https://ukraina.ru/20220929/1039206168.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/90/1033529025_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_76fb76f3f2241f2809e6c967ad19b85d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, херсон, обстрелы, минздрав, жертвы
Новости, Спецоперация, Херсон, обстрелы, Минздрав, жертвы
Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
В четверг 29 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, погибли два человека, сообщает минздрав региона в своем Telegram-канале