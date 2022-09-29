Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне - 29.09.2022 Украина.ру
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Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне - 29.09.2022 Украина.ру
Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
В четверг 29 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, погибли два человека, сообщает минздрав региона в своем Telegram-канале
2022-09-29T12:15
2022-09-29T12:15
новости
спецоперация
херсон
обстрелы
минздрав
жертвы
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Оба погибших были извлечены из-под завалов, сообщили в министерстве.Также сообщается об обстреле Горловки (ДНР) и Рубежного (ЛНР), где погибли мирные жители.
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новости, спецоперация, херсон, обстрелы, минздрав, жертвы
Новости, Спецоперация, Херсон, обстрелы, Минздрав, жертвы

Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне

12:15 29.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В четверг 29 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, погибли два человека, сообщает минздрав региона в своем Telegram-канале
По состоянию на 10:30 утра в больницах Херсона находятся 6 пострадавших: 5 в состоянии средней тяжести, 1 - в тяжелом состоянии. 10 человек находятся на амбулаторном лечении. 2 человека, к сожалению, погибли.
Оба погибших были извлечены из-под завалов, сообщили в министерстве.
Также сообщается об обстреле Горловки (ДНР) и Рубежного (ЛНР), где погибли мирные жители.
Работа бригады скорой помощи в Горловке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:00
Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентябряУкраинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. При ударе ВСУ по колонне беженцев в Харьковской области погибли дети. Стали известны обстоятельства убийства главы ДНР Александра Захарченко
 
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