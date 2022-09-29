https://ukraina.ru/20220929/1039200009.html

Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*

Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"* - 29.09.2022 Украина.ру

Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил добиваться экстрадиции украинских боевиков, обменянных на украинского политика Виктора Медведчука и 55 российских военнослужащих. Об этом он заявил 28 сентября на заседании нижней палаты российского парламента

2022-09-29T10:21

2022-09-29T10:21

2022-09-29T10:22

новости

"азов"

обмен

экстрадиция

украина

вячеслав володин

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Украинский полк "Азов" признан в РФ террористической организацией, соответственно все его члены - террористы. Они будут отвечать за преступления в любом случае, в какой бы стране они не находились, и даже если их обменяли, заявил Володин. Освобожденных "азовцев" нужно экстрадировать - нахождение на территории третьих стран не освобождает их от ответственности, заключил Володин. В ночь на 21 сентября иностранные СМИ сообщили об обмене 215 украинских военнослужащих (в том числе 108 из "Азова") на 55 российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука. Позже эту информацию подтвердили глава ДНР Денис Пушилин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Часть освобожденных "азовцев" позже попали на прием в Капитолий в США, часть - 5 командиров - остаются в Турции до конца боевых действий. *террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20220927/1039132788.html

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новости, "азов", обмен, экстрадиция, украина, вячеслав володин