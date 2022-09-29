https://ukraina.ru/20220929/1039200009.html
Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*
Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"* - 29.09.2022 Украина.ру
Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил добиваться экстрадиции украинских боевиков, обменянных на украинского политика Виктора Медведчука и 55 российских военнослужащих. Об этом он заявил 28 сентября на заседании нижней палаты российского парламента
2022-09-29T10:21
2022-09-29T10:21
2022-09-29T10:22
новости
"азов"
обмен
экстрадиция
украина
вячеслав володин
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Украинский полк "Азов" признан в РФ террористической организацией, соответственно все его члены - террористы. Они будут отвечать за преступления в любом случае, в какой бы стране они не находились, и даже если их обменяли, заявил Володин. Освобожденных "азовцев" нужно экстрадировать - нахождение на территории третьих стран не освобождает их от ответственности, заключил Володин. В ночь на 21 сентября иностранные СМИ сообщили об обмене 215 украинских военнослужащих (в том числе 108 из "Азова") на 55 российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука. Позже эту информацию подтвердили глава ДНР Денис Пушилин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Часть освобожденных "азовцев" позже попали на прием в Капитолий в США, часть - 5 командиров - остаются в Турции до конца боевых действий. *террористическая организация, запрещенная в России
https://ukraina.ru/20220927/1039132788.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "азов", обмен, экстрадиция, украина, вячеслав володин
Новости, "Азов", обмен, экстрадиция, Украина, Вячеслав Володин
Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*
10:21 29.09.2022 (обновлено: 10:22 29.09.2022)
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил добиваться экстрадиции украинских боевиков, обменянных на украинского политика Виктора Медведчука и 55 российских военнослужащих. Об этом он заявил 28 сентября на заседании нижней палаты российского парламента
Украинский полк "Азов" признан в РФ террористической организацией, соответственно все его члены - террористы. Они будут отвечать за преступления в любом случае, в какой бы стране они не находились, и даже если их обменяли, заявил Володин.
"Вызволили солдат, - молодцы. Пришлось обменять на "азовцев", значит, этот "азовец" должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - сказал Володин.
Освобожденных "азовцев" нужно экстрадировать - нахождение на территории третьих стран не освобождает их от ответственности, заключил Володин.
В ночь на 21 сентября иностранные СМИ сообщили об обмене 215 украинских военнослужащих (в том числе 108 из "Азова") на 55 российских военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука. Позже эту информацию подтвердили глава ДНР Денис Пушилин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Часть освобожденных "азовцев" позже попали на прием в Капитолий в США, часть - 5 командиров - остаются в Турции до конца боевых действий.
*террористическая организация, запрещенная в России