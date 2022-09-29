https://ukraina.ru/20220929/1039194352.html

Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России

Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России - 29.09.2022 Украина.ру

Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России

ЛНР должна войти в состав РФ в течение недели, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник

2022-09-29T08:18

2022-09-29T08:18

2022-09-29T08:18

лнр

новости

референдум

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По его словам, сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.Ранее он заявил, что ЛНР может войти в состав России в качестве республики.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

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2022

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