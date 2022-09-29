https://ukraina.ru/20220929/1039194352.html
Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России
Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России - 29.09.2022 Украина.ру
Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России
ЛНР должна войти в состав РФ в течение недели, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник
2022-09-29T08:18
2022-09-29T08:18
2022-09-29T08:18
лнр
новости
референдум
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По его словам, сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.Ранее он заявил, что ЛНР может войти в состав России в качестве республики.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
https://ukraina.ru/20220928/1039156538.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лнр, новости, референдум
Мирошник определил сроки вхождения ЛНР в состав России
ЛНР должна войти в состав РФ в течение недели, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник
"Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений", - заявил глава представительства.
По его словам, сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.
Ранее он заявил, что ЛНР может войти в состав России в качестве республики.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.