https://ukraina.ru/20220928/1039151408.html
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины - Балицкий
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины - Балицкий - 28.09.2022 Украина.ру
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины - Балицкий
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий
2022-09-28T08:46
2022-09-28T08:46
2022-09-28T08:46
евгений балицкий
новости
запорожская область
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Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума.
https://ukraina.ru/20220927/1039146698.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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евгений балицкий, новости, запорожская область
Евгений Балицкий, Новости, Запорожская область
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины - Балицкий
Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины и ждет решения РФ о вхождении в ее состав, заявил журналистам глава Запорожской области Евгений Балицкий
"Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины. Теперь мы ждем решения от властей РФ, чтобы они нас приняли в свой состав и мы такую заявку подали", - сказал Балицкий.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за вхождение в РФ проголосовали 93,11% участников референдума.