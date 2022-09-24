В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию - 24.09.2022 Украина.ру
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В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию
В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию - 24.09.2022 Украина.ру
В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию
Региональные и муниципальные депутаты партии "Единая Россия" отправляются в зону спецоперации, многие из них добровольно. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба политической организации
2022-09-24T12:56
2022-09-24T12:56
новости
спецоперация
единая россия
добровольцы
мобилизация
депутаты
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Отмечается, что в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала республики Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и главврач центральной районной больницы Медвежьегорска Галина АлуповаВ Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области Сергей Мишин, добавили в партии.
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новости, спецоперация, единая россия, добровольцы, мобилизация, депутаты
Новости, Спецоперация, Единая Россия, добровольцы, мобилизация, депутаты

В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию

12:56 24.09.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенные учения "Восток-2018"
Военные учения Восток-2018
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Региональные и муниципальные депутаты партии "Единая Россия" отправляются в зону спецоперации, многие из них добровольно. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба политической организации
Отмечается, что в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала республики Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 08:33
Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольноЖители Краснодара, не получившие повесток, пришли на призывной пункт с готовностью добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине. С добровольцами 22 сентября пообщались журналисты РИА Новостей
В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и главврач центральной районной больницы Медвежьегорска Галина Алупова

От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата "Единой России" - Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения - Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - Артем Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района - Александр Немец

Пресс-служба "Единой России"
В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области Сергей Мишин, добавили в партии.
 
НовостиСпецоперацияЕдиная Россиядобровольцымобилизациядепутаты
 
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13:13Киевский режим продолжает обстреливать города ДНР
12:56В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию
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