В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию
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Региональные и муниципальные депутаты партии "Единая Россия" отправляются в зону спецоперации, многие из них добровольно. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба политической организации
Отмечается, что в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала республики Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев.
В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и главврач центральной районной больницы Медвежьегорска Галина Алупова
От Краснодарского края участвовать в СВО будут четыре депутата "Единой России" - Северского сельского поселения Северского района Эрик Варданян; Совета Кущевского сельского поселения - Виктор Долженко, Мезмайского сельского поселения Апшеронского района - Артем Сухин, Канеловского сельского поселения Староминского района - Александр Немец
В Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области Сергей Мишин, добавили в партии.