https://ukraina.ru/20220924/1039052245.html

В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию

В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию - 24.09.2022 Украина.ру

В “Единой России” рассказали о региональных депутатах партии, отправляющихся на спецоперацию

Региональные и муниципальные депутаты партии "Единая Россия" отправляются в зону спецоперации, многие из них добровольно. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба политической организации

2022-09-24T12:56

2022-09-24T12:56

2022-09-24T12:56

новости

спецоперация

единая россия

добровольцы

мобилизация

депутаты

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Отмечается, что в Бурятии добровольцем в зону спецоперации отправится депутат Народного Хурала республики Намсарай Намсараев. Из Улан-Удэнского горсовета призван Дмитрий Сигачев. В Карелии заявления на мобилизацию подали председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, а также депутаты Алексей Хейфец, Сергей Шугаев и главврач центральной районной больницы Медвежьегорска Галина АлуповаВ Смоленской области заявление на мобилизацию подал депутат Совета депутатов муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области Сергей Мишин, добавили в партии.

https://ukraina.ru/20220923/1039003063.html

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новости, спецоперация, единая россия, добровольцы, мобилизация, депутаты