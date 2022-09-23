Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты - 23.09.2022 Украина.ру
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Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты
Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты - 23.09.2022 Украина.ру
Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты
В среду, 21 сентября, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на... Украина.ру, 23.09.2022
2022-09-23T15:31
2022-09-23T15:31
украина
россия
спецоперация
депутат
боевые действия
мобилизация
интервью
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В среду, 21 сентября, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в данное время находятся его сослуживцы. "В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, товарищи. Я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними", - заявил депутат.В интервью изданию Украина.ру Швыткин рассказал о своей мотивации и целях на фронте. — Юрий Николаевич, у вас – богатый опыт участия в боевых действиях в горячих точках. Какова ваша мотивация теперь? — Мотивация одна – защищать свою Родину! Быть полезным для Родины – это самое главное. А что касается боевого опыта – две Чеченские войны, оба штурма Грозного, выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения).Там мои боевые товарищи, мои боевые друзья. Я, конечно, готов быть рядом с ними. С моей стороны было написано министру обороны России еще в апреле-мае заявление о том, что я хотел бы быть в боевых порядках. Был соответствующий ответ, я бы не хотел его оглашать, по приезду только немного обновлю юридические основы.С правовой точки зрения я не подлежу призыву. Но, исходя из того, что я вижу, из необходимости, я чувствую, что буду полезен и готов быть рядом с ребятами.Мало того, со мной идет активная переписка в соцсетях, и моему примеру готовы следовать как простые жители, так и депутаты различных уровней.— Как будете готовиться?— Эти вопросы любят тишину. Мы же являемся целью и мишенью для нацистов и ВСУ. Надо осознавать и понимать это. Это же не просто пойти туда — и всё. Это делается не с целью пиара, а с целью выполнения задачи. Я вижу это так — как боевой офицер.— Как думаете, с чем вам придется столкнутся?— Идет спецоперация, идут боевые действия, связанные с риском для жизни.— Как вы можете оценить текущую ситуацию на фронте?— Это не моя прерогатива. Есть Министерство обороны, Генеральный штаб, который все оценивает. Я считаю, что действия наших вооруженных сил идут в правильном направлении.Я уже был на передовой, не афишируя, потом может по результатам афишировать буду. Не в этом вопрос. Наши военнослужащие обладают высокими волевыми качествами и готовы выполнять поставленные задачи. Я лично с ними беседовал, они говорят: "Мы не за деньги воюем, а за нашу Родину!". Вот это самые главные слова.
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, спецоперация, депутат, боевые действия, мобилизация, интервью
Украина, Россия, Спецоперация, депутат, боевые действия, мобилизация, Интервью

Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты

15:31 23.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Kovalchuk22Юрий Швыткин интервью
Юрий Швыткин интервью - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© commons.wikimedia.org / Kovalchuk22
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Александр Светлов
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В среду, 21 сентября, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в данное время находятся его сослуживцы.
"В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, товарищи. Я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними", - заявил депутат.
В интервью изданию Украина.ру Швыткин рассказал о своей мотивации и целях на фронте.
— Юрий Николаевич, у вас – богатый опыт участия в боевых действиях в горячих точках. Какова ваша мотивация теперь?
— Мотивация одна – защищать свою Родину! Быть полезным для Родины – это самое главное. А что касается боевого опыта – две Чеченские войны, оба штурма Грозного, выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения).
Там мои боевые товарищи, мои боевые друзья. Я, конечно, готов быть рядом с ними. С моей стороны было написано министру обороны России еще в апреле-мае заявление о том, что я хотел бы быть в боевых порядках. Был соответствующий ответ, я бы не хотел его оглашать, по приезду только немного обновлю юридические основы.
С правовой точки зрения я не подлежу призыву. Но, исходя из того, что я вижу, из необходимости, я чувствую, что буду полезен и готов быть рядом с ребятами.
Мало того, со мной идет активная переписка в соцсетях, и моему примеру готовы следовать как простые жители, так и депутаты различных уровней.
— Как будете готовиться?
— Эти вопросы любят тишину. Мы же являемся целью и мишенью для нацистов и ВСУ. Надо осознавать и понимать это. Это же не просто пойти туда — и всё. Это делается не с целью пиара, а с целью выполнения задачи. Я вижу это так — как боевой офицер.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
09:47
Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронтДепутаты Госдумы России выразили желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил РФ и принять участие в спецоперации на Украине. О четырех депутатах-добровольцах рассказал 23 сентября секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в телеграм-канале
— Как думаете, с чем вам придется столкнутся?
— Идет спецоперация, идут боевые действия, связанные с риском для жизни.
— Как вы можете оценить текущую ситуацию на фронте?
— Это не моя прерогатива. Есть Министерство обороны, Генеральный штаб, который все оценивает. Я считаю, что действия наших вооруженных сил идут в правильном направлении.
Я уже был на передовой, не афишируя, потом может по результатам афишировать буду. Не в этом вопрос. Наши военнослужащие обладают высокими волевыми качествами и готовы выполнять поставленные задачи. Я лично с ними беседовал, они говорят: "Мы не за деньги воюем, а за нашу Родину!". Вот это самые главные слова.
 
УкраинаРоссияСпецоперациядепутатбоевые действиямобилизацияИнтервью
 
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