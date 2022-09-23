https://ukraina.ru/20220923/1039029962.html

Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты

Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты - 23.09.2022 Украина.ру

Депутат Юрий Швыткин о том, зачем едет на фронт и за что воюют российские солдаты

В среду, 21 сентября, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T15:31

2022-09-23T15:31

2022-09-23T15:31

украина

россия

спецоперация

депутат

боевые действия

мобилизация

интервью

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В среду, 21 сентября, замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ходе выступления в Госдуме заявил, что готов отправиться в зону спецоперации на Украине, где в данное время находятся его сослуживцы. "В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службу, мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачи мои сослуживцы, товарищи. Я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними", - заявил депутат.В интервью изданию Украина.ру Швыткин рассказал о своей мотивации и целях на фронте. — Юрий Николаевич, у вас – богатый опыт участия в боевых действиях в горячих точках. Какова ваша мотивация теперь? — Мотивация одна – защищать свою Родину! Быть полезным для Родины – это самое главное. А что касается боевого опыта – две Чеченские войны, оба штурма Грозного, выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения).Там мои боевые товарищи, мои боевые друзья. Я, конечно, готов быть рядом с ними. С моей стороны было написано министру обороны России еще в апреле-мае заявление о том, что я хотел бы быть в боевых порядках. Был соответствующий ответ, я бы не хотел его оглашать, по приезду только немного обновлю юридические основы.С правовой точки зрения я не подлежу призыву. Но, исходя из того, что я вижу, из необходимости, я чувствую, что буду полезен и готов быть рядом с ребятами.Мало того, со мной идет активная переписка в соцсетях, и моему примеру готовы следовать как простые жители, так и депутаты различных уровней.— Как будете готовиться?— Эти вопросы любят тишину. Мы же являемся целью и мишенью для нацистов и ВСУ. Надо осознавать и понимать это. Это же не просто пойти туда — и всё. Это делается не с целью пиара, а с целью выполнения задачи. Я вижу это так — как боевой офицер.— Как думаете, с чем вам придется столкнутся?— Идет спецоперация, идут боевые действия, связанные с риском для жизни.— Как вы можете оценить текущую ситуацию на фронте?— Это не моя прерогатива. Есть Министерство обороны, Генеральный штаб, который все оценивает. Я считаю, что действия наших вооруженных сил идут в правильном направлении.Я уже был на передовой, не афишируя, потом может по результатам афишировать буду. Не в этом вопрос. Наши военнослужащие обладают высокими волевыми качествами и готовы выполнять поставленные задачи. Я лично с ними беседовал, они говорят: "Мы не за деньги воюем, а за нашу Родину!". Вот это самые главные слова.

https://ukraina.ru/20220923/1039008107.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, спецоперация, депутат, боевые действия, мобилизация, интервью