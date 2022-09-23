https://ukraina.ru/20220923/1039015394.html

"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако

"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако - 23.09.2022 Украина.ру

"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако

Харьковская чиновница, подчиненная бывшего женатого начальника, уехала отмечать день рождения заграницу. В Харькове произошел скандал: девушка опубликовала в аккаунте с синим и желтым сердечками фото из роскошных апартаментов с алкоголем

2022-09-23T11:35

2022-09-23T11:35

2022-09-23T11:35

новости

харьков

чиновники

увольнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039013322_0:24:558:338_1920x0_80_0_0_c95311950cf771f87f992ebbf86f89a3.jpg

30-летняя сотрудница городского совета Харькова Анна Рябоконова похвасталась фотографиями из Ниццы и Монако. Заграницей девушка отмечала день рождения, фото с алкоголем на фоне морских пейзажей и люксовых апартаментов публиковала в запрещенных соцсетях. Местные жители увидели это и разозлились: пока на Украине идут боевые действия, чиновница позволила себе абсолютно недоступную большинству населения роскошь. Об этом пишут местные телеграм-каналы, журналисты украинского издания "Страна.ua". После скандала в соцсетях, Анна закрыла все свои странички, и даже ту, на которой разместила два сердечка - синее и желтое.Начало карьерыАнна Рябоконова устроилась на работу в Харьковский горсовет приблизительно в 2014 году, еще при мэре Харькова Геннадия Кернеса. В 2015 году успешно прошла проверку по новому украинскому закону об "очищении власти". Какое-то время она работала "ведущим специалистом отдела аналитики и расчёта ущерба департамента местного самоопределения по использованию и охраны земель".На сайте горсовета сохранилась декларация Анны о доходах. Рябоконова тогда сама не зарабатывала, жила за счет родителей. В 2014 году ее мама и папа совокупно заработали 147 450 гривен (около 590 тысяч рублей по курсу 2014 года). Они жили в частном доме, площадью 122 квадратных метра. У Анны в собственности не было ничего, кроме легкового "каблука" Opel Combo 2006 года. В 2016 году Рябоконова стала главным специалистом сектора разрешительных процедур Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Департамента территориального контроля. В этой должности она проработала, минимум, три года. Скромные зарплаты в органах украинской власти каким-то образом помогли Рябоконовой накопить, и, что очевидно по фотографиям, вложить неопределенную сумму денег в свою внешность и летать на день рождения в Ниццу.Конец карьерыМэр Харькова Игорь Терехов, который вряд ли знал, чем занимаются и как зарабатывают его подчиненные, пообещал уволить чиновницу.По словам Терехова, Рябоконова работала в департаменте земельных ресурсов. Должность он не уточнил, но напомнил о другом чиновнике - бывшем начальнике Рябоконовой, женатом Сергее Колеснике, которого уволили за переезд заграницу. В комментариях "Стране" Терехов назвал девушку вирусом, который собрался выжигать каленым железом.

https://ukraina.ru/20220826/1038149422.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, чиновники, увольнение