"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако - 23.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220923/1039015394.html
"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако
"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако - 23.09.2022 Украина.ру
"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако
Харьковская чиновница, подчиненная бывшего женатого начальника, уехала отмечать день рождения заграницу. В Харькове произошел скандал: девушка опубликовала в аккаунте с синим и желтым сердечками фото из роскошных апартаментов с алкоголем
2022-09-23T11:35
2022-09-23T11:35
новости
харьков
чиновники
увольнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039013322_0:24:558:338_1920x0_80_0_0_c95311950cf771f87f992ebbf86f89a3.jpg
30-летняя сотрудница городского совета Харькова Анна Рябоконова похвасталась фотографиями из Ниццы и Монако. Заграницей девушка отмечала день рождения, фото с алкоголем на фоне морских пейзажей и люксовых апартаментов публиковала в запрещенных соцсетях. Местные жители увидели это и разозлились: пока на Украине идут боевые действия, чиновница позволила себе абсолютно недоступную большинству населения роскошь. Об этом пишут местные телеграм-каналы, журналисты украинского издания "Страна.ua". После скандала в соцсетях, Анна закрыла все свои странички, и даже ту, на которой разместила два сердечка - синее и желтое.Начало карьерыАнна Рябоконова устроилась на работу в Харьковский горсовет приблизительно в 2014 году, еще при мэре Харькова Геннадия Кернеса. В 2015 году успешно прошла проверку по новому украинскому закону об "очищении власти". Какое-то время она работала "ведущим специалистом отдела аналитики и расчёта ущерба департамента местного самоопределения по использованию и охраны земель".На сайте горсовета сохранилась декларация Анны о доходах. Рябоконова тогда сама не зарабатывала, жила за счет родителей. В 2014 году ее мама и папа совокупно заработали 147 450 гривен (около 590 тысяч рублей по курсу 2014 года). Они жили в частном доме, площадью 122 квадратных метра. У Анны в собственности не было ничего, кроме легкового "каблука" Opel Combo 2006 года. В 2016 году Рябоконова стала главным специалистом сектора разрешительных процедур Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Департамента территориального контроля. В этой должности она проработала, минимум, три года. Скромные зарплаты в органах украинской власти каким-то образом помогли Рябоконовой накопить, и, что очевидно по фотографиям, вложить неопределенную сумму денег в свою внешность и летать на день рождения в Ниццу.Конец карьерыМэр Харькова Игорь Терехов, который вряд ли знал, чем занимаются и как зарабатывают его подчиненные, пообещал уволить чиновницу.По словам Терехова, Рябоконова работала в департаменте земельных ресурсов. Должность он не уточнил, но напомнил о другом чиновнике - бывшем начальнике Рябоконовой, женатом Сергее Колеснике, которого уволили за переезд заграницу. В комментариях "Стране" Терехов назвал девушку вирусом, который собрался выжигать каленым железом.
https://ukraina.ru/20220826/1038149422.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039013322_0:0:558:420_1920x0_80_0_0_6c25cfa8e2e37a82e9dd34e3614194ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, чиновники, увольнение
Новости, Харьков, чиновники, увольнение

"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако

11:35 23.09.2022
 
© vk.comХарьковская чиновница Анна Рябоконова
Харьковская чиновница Анна Рябоконова - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© vk.com
Читать в
Харьковская чиновница, подчиненная бывшего женатого начальника, уехала отмечать день рождения заграницу. В Харькове произошел скандал: девушка опубликовала в аккаунте с синим и желтым сердечками фото из роскошных апартаментов с алкоголем
30-летняя сотрудница городского совета Харькова Анна Рябоконова похвасталась фотографиями из Ниццы и Монако. Заграницей девушка отмечала день рождения, фото с алкоголем на фоне морских пейзажей и люксовых апартаментов публиковала в запрещенных соцсетях.
Местные жители увидели это и разозлились: пока на Украине идут боевые действия, чиновница позволила себе абсолютно недоступную большинству населения роскошь. Об этом пишут местные телеграм-каналы, журналисты украинского издания "Страна.ua". После скандала в соцсетях, Анна закрыла все свои странички, и даже ту, на которой разместила два сердечка - синее и желтое.
Начало карьеры
Анна Рябоконова устроилась на работу в Харьковский горсовет приблизительно в 2014 году, еще при мэре Харькова Геннадия Кернеса. В 2015 году успешно прошла проверку по новому украинскому закону об "очищении власти". Какое-то время она работала "ведущим специалистом отдела аналитики и расчёта ущерба департамента местного самоопределения по использованию и охраны земель".
На сайте горсовета сохранилась декларация Анны о доходах.
Рябоконова тогда сама не зарабатывала, жила за счет родителей. В 2014 году ее мама и папа совокупно заработали 147 450 гривен (около 590 тысяч рублей по курсу 2014 года). Они жили в частном доме, площадью 122 квадратных метра. У Анны в собственности не было ничего, кроме легкового "каблука" Opel Combo 2006 года.
В 2016 году Рябоконова стала главным специалистом сектора разрешительных процедур Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Департамента территориального контроля. В этой должности она проработала, минимум, три года.
Скромные зарплаты в органах украинской власти каким-то образом помогли Рябоконовой накопить, и, что очевидно по фотографиям, вложить неопределенную сумму денег в свою внешность и летать на день рождения в Ниццу.
Конец карьеры
Мэр Харькова Игорь Терехов, который вряд ли знал, чем занимаются и как зарабатывают его подчиненные, пообещал уволить чиновницу.
"Человек, нарушающийся моральные принципы в период войны не имеет право работать в органах местного самоуправления", - сказал он.
По словам Терехова, Рябоконова работала в департаменте земельных ресурсов. Должность он не уточнил, но напомнил о другом чиновнике - бывшем начальнике Рябоконовой, женатом Сергее Колеснике, которого уволили за переезд заграницу.
В комментариях "Стране" Терехов назвал девушку вирусом, который собрался выжигать каленым железом.
Города мира. Ницца - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:15
В Харькове чиновника уволили "по всей строгости" за переезд в НиццуВ Харькове уволили начальника департамента земельных отношений Сергея Колесника после того, как он покинул Украину и выложил в соцсетях фотографии из Ниццы. Об увольнении сообщил мэр Харькова Игорь Терехов
 
НовостиХарьковчиновникиувольнение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Депутат Госдумы попросился фельдшером на самый опасный участок фронта
12:26Ходаковский рассказал, куда направят мобилизованных
12:24Обстрелы и теракты, предупреждение Лукашенко. Главное на Украине на 12:00 23 сентября
11:35"Держитесь там". Харьковская чиновница похвасталась фото из Ниццы и Монако
11:04Ищенко о всеобщей мобилизации, новых референдумах и будущих границах спецоперации России. Видео
10:34В Китае указали, кто должен предпринять шаги для снижения ядерной напряжённости
10:19В Узбекистане больше не работают карты "Мир"
10:06На Украине объявили "сафари" на Милонова после его решения пойти на фронт
10:04Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентября
10:03На освобожденных территориях проходят референдумы о будущем регионов
09:47Милонов и еще три депутата Госдумы попросились на фронт
09:24Александр Ходаковский о том, как между собой связаны референдум в Донбассе и частичная мобилизация в РФ
09:12Украинский БТР от российского удара перелетел через забор завода
09:06Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах
08:57ВСУ оборудовали позиции в жилых домах Николаева, горожане на гране гуманитарной катастрофы
08:55Алексей Подберезкин: Во время референдума ВСУ будут наступать на двух направлениях, но мы к этому готовы
08:50"Калына", "Редис" и Эрдоган. Об обмене без эмоций
08:43В Пентагоне объявили о совместном производстве беспилотников Индией и США
08:41Свои дома. Эксперты об обмене военнопленными между Россией и Украиной
08:33Жители Краснодара решили участвовать в мобилизации добровольно
Лента новостейМолния