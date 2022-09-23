https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html

Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах

Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах - 23.09.2022 Украина.ру

Декоммунизация Пушкина в Харькове провалена. Драма в трех актах

Во вторник 20 сентября состоялось голосование Харьковского областного совета. Лидер фракции «Євросолідарність» Александр Скорик вынес на голосование предложение Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T09:06

2022-09-23T09:06

2022-09-23T09:59

эксклюзив

пушкин

харьков

театр

драма

литература

декоммунизация

деколонизация

дерусификация

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Во вторник 20 сентября состоялось голосование Харьковского областного совета. Лидер фракции «Євросолідарність» Александр Скорик вынес на голосование предложение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина: он потребовал убрать из названия имя поэта и слово «русский». Харьковский областной совет инициативу не поддержал.I. Русский театр.Помимо харьковского театра, носящего имя поэта Александра Пушкина, на Украине существуют еще пять русских драматических театров: имени Леси Украинки в Киеве, имени Максима Горького в Днепропетровске, имени Андрея Иванова в Одессе, Николаевский художественный театр и Закарпатский русский драматический театр в Мукачево.Театр русской драмы на Украине отличается от остальных доминированием именно драматического репертуара и русской классики (чаще всего на Украине идут пьесы Антона Чехова, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко), в то время как украинские театры — музыкально-драматические, и их репертуар непременно должен включать в себя мюзиклы, водевили и попурри.В последние годы на русские театры оказывалось серьезное давление: 70% материала должно было быть переведено теперь на украинский язык, а то, что на русском — идти с суфлером-переводчиком бегущей строкой над сценой. Но их нужно закупать, настраивать, да и вообще дорого это все…Поэтому большинство спектаклей по-прежнему шло на русском, за редкими исключениями. В Днепропетровском театре им. Горького, например, в 2019 году заново поставили «Лесную песню» Украинки, которая около двадцати лет шла в театре в русском переводе. В новой постановке драме-феерии вернули язык оригинала и «нарядили» в новые декорации и костюмы.Все эти театры, кроме мукачевского, за время СВО сменили названия, отказавшись от «русской драмы», на академические, художественные… И по каждому переименованию возникал жесткий отпор и неприятие общественности.Так, например, экс-директор николаевского театра, депутат Николай Кравченко на заседании специальной комиссии апеллировал к знаменитым словам немецкого поэта Генриха Гейне, который писал: «Это была лишь прелюдия, там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей».На том, чтобы убрать слово «русский» из названия харьковского театра, особенно настаивала руководительница регионального отделения партии «Европейская солидарность» Галина Куц.Она же разразилась гневными комментариями по результату голосования:Редакции Украина.ру удалось пообщаться с одной из актрис театра им. Пушкина. В целях безопасности, она, разумеется, останется анонимной.Сообщение на сайте театра, о котором говорит актриса, информирует о следующем:То есть официально театр остается русским, а объявление на сайте весит — на всякий случай. Как нам сказала в комментарии актриса: «Целее будем».II. Александр Пушкин.Причину, по которой из названия театра должно обязательно пропасть имя Пушкина на заседании комиссии красочно расписал местный депутат Сергей Жуков:«Пушкин не только писал сказки, а еще и воспевал захватнические войны и военные преступления российской армии. "Клеветникам России" написано в ответ на кровавое подавление польского восстания в 1830 и реакцию Европы на эту резню:— Иль нам с Европой спорить ново?— Иль русский от побед отвык?— Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды…Таврида — это Таврия, то есть Крым и Херсонщина оккупированные. Если кто-нибудь соглашается с Пушкиным, что это российская земля, то ваше голосование о сохранении имени в названии театра станет наглядным ответом».Обвинение Пушкина в продвижении «нарративов российской пропаганды» отнюдь не ново. И если в 2014 году, озвученное скандальной экс-депутатом «Свободы» Ириной Фарион, оно звучало для украинцев как обычные бредни городской сумасшедшей, то теперь оно звучит со всех сторон все громче и увереннее. «Активисты» по всей Украине расправляются с памятниками и бюстами поэта, его произведения изъяты из школьной программы, оставшиеся памятники регулярно подвергаются актам вандализма, как, например, в Одессе и Днепропетровске.В Telegram даже есть бот, созданный украинским IT-специалистом Александром Ковальчуком и саркастически озаглавленный «А что вам Пушкин сделал?», который на украинском языке объясняет, почему тот или иной российский культурный или политический деятель не достоин того, чтобы его именем назвали улицу.С начала СВО памятники, бюсты и мемориальные указатели Пушкину были уничтожены: в Заболотовцах (Львовская область), Кировограде, Береговщине (Запорожская область), Чернигове, Виннице, Белятине (Ивано-Франковская область), Белой Церкви (Киевская область), Николаеве, Никополе (Днепропетровская область), Запорожье, Ужгороде, Тернополе, Мукачеве (Закарпатская область).Встретив недоумение и отпор жителей этих городов, в частности, Запорожья и Тернополя, соцсети которых взорвались язвительными шутками и гневными комментариями, Центр стратегических коммуникация и информационной безопасности выпустил материал, аргументирующий «вину» Пушкина в бедах украинского народа:А вот в Харькове — не вышло. Сражаясь изо всех сил за имя поэта в названии театра, депутат от партии «Блок Кернеса» Людмила Немыкина прибегла к сомнительной, но, на удивление, подействовавшей аргументации:А что сказал бы об этом сам Александр Сергеевич?..В Харькове ему побывать не удалось, хотя он и планировал заехать в Харьков и Курск по дороге на Кавказ. Тем не менее, развивая тему «Пушкин и Харьков», историк Михаил Слободский приходит к следующему выводу:«Некоторые харьковские литераторы работали с Пушкиным в основанных им же изданиях — "Современнике" и "Литературной газете". В редакциях можно было заметить Василия Сухорукова, Ореста Сомова, Алексея Петровского. Встречались с поэтом и другие харьковцы — писатель Василий Алексеевич Якимов, историк и поэт Иван Васильевич Росковшенко, математик Михаил Васильевич Остроградский. В Молдавии Александр Сергеевич пересекся с ректором харьковского университета Андреем Ивановичем Стойковичем.Пушкин, конечно, повлиял на культуру Харькова, города имперского, русского: в конце XIX — начале XX вв. у горожан хорошим подарком ребенку считался томик произведений поэта. Среди харьковцев тексты и стихи Пушкина зачастую ходили и в рукописях. В Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского в Киеве числятся 104 листа стихотворного романа "Евгений Онегин", переписанных от руки неизвестным поклонником из г. Лозовая Харьковской губернии.Как долго Пушкин сможет в помраченном Харькове противостоять бескультурью, одичанию и распаду? Пока что ситуация тревожная — по всей территории бывшей Украины сносят памятники великому русскому поэту, а на днях сообщено о намерении уничтожить сто миллионов экземпляров книг на русском языке».III. Декоммунизация по-харьковскиЕсли к обвинениям в империализме и русской пропаганде поэт уже мог бы и привыкнуть, слушая украинских деятелей и политиков, в частности, министра культуры Александра Ткаченко (известного врага, к тому же, композитора Петра Ильича Чайковского и писателя Булгакова), то, вероятно, упрек в коммунистических идеях его бы удивил.Однако именно этот аргумент, как козырь из рукава, достала уже упомянутая Куц из «Евросолидарности»: «Пушкина надо бы не только дерусифицировать, но и декоммунизировать. Он, конечно, императорскую власть любил и славил, но было в нем и что-то социалистическое, никаких сил нет терпеть в Харькове Пушкина-коммуниста…».А вот декоммунизация в Харькове не задалась еще со времен Кернеса. Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину простоял в городе дольше, чем во всех украинских областных центрах, — и мэр, и мэрия, и горожане в 2014 году отчаянно защищали его от вандалов и новой власти.Кроме того, улицы Ленина, Пушкина, Лермонтова и Московский проспект, каждую из них, указ переименовать приходил из Киева по десятку раз. И каждый раз — мимо. Наткнувшись на презрительное безразличие к этим указам со стороны местных депутатов и горожан, комиссия по «декомунизации, деколонизации и деруссификации» писал новые и новые, но — увы.Так что у театра в Харькове имя Пушкина все же осталось. Может быть, пока?АналогииО похожей истории, произошедшей в Киеве, мы много писали в течении лета. Там местные «патриотические деятели» страстно загорелись идеей убрать имя Чайковского из названия Национальной академии музыки. Баталии были нешуточными, но Чайковский победил — его отстояли студенты, преподаватели и ректор вуза.

https://ukraina.ru/20220704/1034268714.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, пушкин, харьков, театр, драма, литература, декоммунизация, деколонизация, дерусификация