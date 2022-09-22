Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе - 22.09.2022 Украина.ру
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Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе
Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе - 22.09.2022 Украина.ру
Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе
Жители украинского города Николаев испытывают проблемы с продуктами питания и водой из-за провала наступления ВСУ на расположенную по соседству Херсонскую область, находящуюся под контролем РФ, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья
2022-09-22T07:47
2022-09-22T07:47
новости
николаев
украина
россия
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Также ранее он рассказал об огромных потерях ВСУ при столкновениях в Херсонской области. По словам подпольщика, это привело к тому, что больницы Николаева заполнены раненными украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.
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новости, николаев, украина, россия
Новости, Николаев, Украина, Россия

Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе

07:47 22.09.2022
 
© Public domainНиколаев
Николаев
© Public domain
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Жители украинского города Николаев испытывают проблемы с продуктами питания и водой из-за провала наступления ВСУ на расположенную по соседству Херсонскую область, находящуюся под контролем РФ, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья
"Народ сейчас голодает. У бывшего здания (управления - ред.) защиты прав потребителя стоят огромные очереди. Красный Крест раздает еду. Это единственная возможность для большей части населения прокормить свои семьи. Очень большие очереди сейчас за водой стоят. Когда наступят холода, даже тяжело представить, чего ждать нужно будет", - сказал собеседник агентства.
Также ранее он рассказал об огромных потерях ВСУ при столкновениях в Херсонской области. По словам подпольщика, это привело к тому, что больницы Николаева заполнены раненными украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.
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