https://ukraina.ru/20220922/1038961899.html

Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе

Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе - 22.09.2022 Украина.ру

Подпольщик из Николаева сообщил о нехватке продовольствия и воды в городе

Жители украинского города Николаев испытывают проблемы с продуктами питания и водой из-за провала наступления ВСУ на расположенную по соседству Херсонскую область, находящуюся под контролем РФ, сообщил РИА Новости активист николаевского подполья

2022-09-22T07:47

2022-09-22T07:47

2022-09-22T07:47

новости

николаев

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102151/24/1021512497_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_95614828faac35f151d350b47a0af203.jpg.webp

Также ранее он рассказал об огромных потерях ВСУ при столкновениях в Херсонской области. По словам подпольщика, это привело к тому, что больницы Николаева заполнены раненными украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.

https://ukraina.ru/20220921/1038927300.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, украина, россия