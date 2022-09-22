Боррель заявил, что ЕС введет дополнительные санкции против России и республик Донбасса за референдумы - 22.09.2022 Украина.ру
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Боррель заявил, что ЕС введет дополнительные санкции против России и республик Донбасса за референдумы
Боррель заявил, что ЕС введет дополнительные санкции против России и республик Донбасса за референдумы - 22.09.2022 Украина.ру
Боррель заявил, что ЕС введет дополнительные санкции против России и республик Донбасса за референдумы
Евросоюз введет новые санкции в отношении РФ в случае проведения референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель
2022-09-22T07:35
2022-09-22T07:35
новости
боррель
референдум
россия
санкции
ес
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Он добавил, что в ЕС обещают "привлечь к ответу" Россию, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов и "другие нарушения международного права" на Украине.Он уточнил, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными. Дипломат не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.Также, Боррель добавил, что будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Украине.Ранее помощник президента США Джейк Салливан назвал "оскорбительными" готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ "украинских территорий".В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов.Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России 19 сентября.21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия поддержит "решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".
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новости, боррель, референдум, россия, санкции, ес
Новости, Боррель, референдум, Россия, санкции, ЕС

Боррель заявил, что ЕС введет дополнительные санкции против России и республик Донбасса за референдумы

07:35 22.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз введет новые санкции в отношении РФ в случае проведения референдумов о присоединении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России, говорится в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель
Он добавил, что в ЕС обещают "привлечь к ответу" Россию, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов и "другие нарушения международного права" на Украине.
"Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами", - сказал Боррель.
Он уточнил, что новые санкции будут как индивидуальными, так и секторальными. Дипломат не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.
Также, Боррель добавил, что будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Украине.
Ранее помощник президента США Джейк Салливан назвал "оскорбительными" готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещал работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ "украинских территорий".
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Вашингтон никогда не признает итоги референдумов.
Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести референдумы о вхождении в состав России 19 сентября.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия поддержит "решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".
Ситуация в Донецке накануне референдума - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
06:46
Референдумы, о которых сегодня не выгодно вспоминать. Мировой опыт
 
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