https://ukraina.ru/20220921/1038935868.html

Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео

Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео - 21.09.2022 Украина.ру

Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео

Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы... Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T12:58

2022-09-21T12:58

2022-09-21T12:58

опрос

донецк

видео

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Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы узнаете из блиц-интервью на улицах столицы ДНР.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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