Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
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Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео
Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео
Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы... Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T12:58
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опрос
донецк
видео
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Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы узнаете из блиц-интервью на улицах столицы ДНР.
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опрос, донецк, видео, видео
опрос, Донецк, Видео

Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео

12:58 21.09.2022
 
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Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы узнаете из блиц-интервью на улицах столицы ДНР.
 
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