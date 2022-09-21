https://ukraina.ru/20220921/1038935868.html
Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео
Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео - 21.09.2022 Украина.ру
Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео
Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы... Украина.ру, 21.09.2022
2022-09-21T12:58
2022-09-21T12:58
2022-09-21T12:58
опрос
донецк
видео
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Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы узнаете из блиц-интервью на улицах столицы ДНР.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/15/1038935747_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_975aa8f54803dca0138ac12d5b37fef7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
опрос, донецк, видео, видео
Хотят ли в Россию? Опрос на улицах Донецка. Видео
Как жители Донецка относятся к референдуму о вхождении региона в состав России? Пойдут ли они голосовать и каким будет их решение? Об этом и не только вы узнаете из блиц-интервью на улицах столицы ДНР.