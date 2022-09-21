https://ukraina.ru/20220921/1038932259.html

"Мы защищаем свою землю": пулемётчик из ЛНР рассказал о мотивации бойцов

"Мы защищаем свою землю": пулемётчик из ЛНР рассказал о мотивации бойцов - 21.09.2022 Украина.ру

"Мы защищаем свою землю": пулемётчик из ЛНР рассказал о мотивации бойцов

Самое главное в любом военном конфликте – это мотивация, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным Айс в интервью Украина.ру

2022-09-21T04:00

2022-09-21T04:00

2022-09-21T12:26

новости

мотивация

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По его мнению, недооценивать противника нельзя, "они молодцы, и мы молодцы, у нас, и у них бывают провалы, мы же сделаны из одного мяса и одного теста".Он добавил, что многое в ходе боевых действий зависит от везения, "бывает, что в двух метрах от тебя снаряд упадет и ты жив остался, а бывает, что в пятидесяти метрах снаряд упал и тебя убило".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038902048.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мотивация