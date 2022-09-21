https://ukraina.ru/20220921/1038932259.html
"Мы защищаем свою землю": пулемётчик из ЛНР рассказал о мотивации бойцов
"Мы защищаем свою землю": пулемётчик из ЛНР рассказал о мотивации бойцов - 21.09.2022 Украина.ру
"Мы защищаем свою землю": пулемётчик из ЛНР рассказал о мотивации бойцов
Самое главное в любом военном конфликте – это мотивация, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным Айс в интервью Украина.ру
2022-09-21T04:00
2022-09-21T04:00
2022-09-21T12:26
новости
мотивация
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По его мнению, недооценивать противника нельзя, "они молодцы, и мы молодцы, у нас, и у них бывают провалы, мы же сделаны из одного мяса и одного теста".Он добавил, что многое в ходе боевых действий зависит от везения, "бывает, что в двух метрах от тебя снаряд упадет и ты жив остался, а бывает, что в пятидесяти метрах снаряд упал и тебя убило".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220920/1038902048.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мотивация
"Мы защищаем свою землю": пулемётчик из ЛНР рассказал о мотивации бойцов
04:00 21.09.2022 (обновлено: 12:26 21.09.2022)
Самое главное в любом военном конфликте – это мотивация, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным Айс в интервью Украина.ру
По его мнению, недооценивать противника нельзя, "они молодцы, и мы молодцы, у нас, и у них бывают провалы, мы же сделаны из одного мяса и одного теста".
Вообще самое главное на войне – это мотивация. Дело не в том, боишься ты или не боишься. Самое главное, за что ты воюешь. Если тебя закинули на войну насильно, ты даже из окопа не вылезешь и не сможешь выстрелить. А мы защищаем свою землю. Мы даже на рожон лезем. Они обороняются, мы наступаем.
позывной "Айс"
замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР
Он добавил, что многое в ходе боевых действий зависит от везения, "бывает, что в двух метрах от тебя снаряд упадет и ты жив остался, а бывает, что в пятидесяти метрах снаряд упал и тебя убило".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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