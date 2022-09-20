Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком
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Задачи Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) делают её скорее полицейским, а не военным блоком. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Он напомнил, что одной из задач блока, провозглашённых его членами, является борьба с терроризмом. Кроме того, его правила исключают создание военных объектов третьих стран на своей территории, поэтому он выполняет функции в сфере безопасности, указал эксперт.
Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в большей степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических
Он добавил, что военное сотрудничество между странами-членами организации в настоящее время существует в более узких форматах, например в виде Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят многие члены ШОС.
8 июня, 08:47Не НАТО единым: Лавров заявил, что фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике должна стать ОДКБФактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике должна стать ОДКБ. Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров высказал в интервью, посвященном 30-летию организации. В среду, 8 июня его процитировали РИА Новости
Полный текст интервью можно прочитать здесь.