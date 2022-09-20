https://ukraina.ru/20220920/1038893184.html

Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком

Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком - 20.09.2022 Украина.ру

Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком

Задачи Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) делают её скорее полицейским, а не военным блоком. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2022-09-20T13:42

2022-09-20T13:42

2022-09-20T13:42

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Он напомнил, что одной из задач блока, провозглашённых его членами, является борьба с терроризмом. Кроме того, его правила исключают создание военных объектов третьих стран на своей территории, поэтому он выполняет функции в сфере безопасности, указал эксперт.Он добавил, что военное сотрудничество между странами-членами организации в настоящее время существует в более узких форматах, например в виде Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят многие члены ШОС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220608/1034115398.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, шос, никита мендкович, одкб, терроризм, безопасность