Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком - 20.09.2022 Украина.ру
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Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком
Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком - 20.09.2022 Украина.ру
Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком
Задачи Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) делают её скорее полицейским, а не военным блоком. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2022-09-20T13:42
2022-09-20T13:42
новости
шос
никита мендкович
одкб
терроризм
безопасность
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Он напомнил, что одной из задач блока, провозглашённых его членами, является борьба с терроризмом. Кроме того, его правила исключают создание военных объектов третьих стран на своей территории, поэтому он выполняет функции в сфере безопасности, указал эксперт.Он добавил, что военное сотрудничество между странами-членами организации в настоящее время существует в более узких форматах, например в виде Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят многие члены ШОС.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220608/1034115398.html
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новости, шос, никита мендкович, одкб, терроризм, безопасность
Новости, ШОС, Никита Мендкович, ОДКБ, терроризм, безопасность

Мендкович рассказал, станет ли ШОС военным блоком

13:42 20.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Задачи Шанхайской организация сотрудничества (ШОС) делают её скорее полицейским, а не военным блоком. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Он напомнил, что одной из задач блока, провозглашённых его членами, является борьба с терроризмом. Кроме того, его правила исключают создание военных объектов третьих стран на своей территории, поэтому он выполняет функции в сфере безопасности, указал эксперт.

Что касается военного сотрудничества, сейчас оно в большей степени существует в виде учений, в большей части антитеррористических

Никита Мендкович
Никита Мендкович
Глава Евразийского аналитического клуба
Он добавил, что военное сотрудничество между странами-членами организации в настоящее время существует в более узких форматах, например в виде Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят многие члены ШОС.
Встреча глав МИД РФ и Греции С. Лаврова и Н. Дендиаса
8 июня, 08:47
Не НАТО единым: Лавров заявил, что фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике должна стать ОДКБФактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике должна стать ОДКБ. Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров высказал в интервью, посвященном 30-летию организации. В среду, 8 июня его процитировали РИА Новости
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиШОСНикита МендковичОДКБтерроризмбезопасность
 
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